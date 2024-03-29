RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

День ангела 30 марта: как красиво поздравить с именинами в SMS

Кого поздравлять с именинами 30 марта (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Поздравления с днем ангела могут быть разными. Если вы хотите удивить именинника, попробуйте пожелать ему всего наилучшего своими словами, или воспользуйтесь "готовыми" вариантами для SMS.

У кого именины 30 марта, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты Holiday Zubrila, Привітання.com.

Кто празднует день ангела 30 марта

В этот день поздравьте с именинами людей со следующими именами: Иоанн, Захар, Зосима, Кесарь (Цезарь), Савва, Софрон.

Также искренних пожеланий будут ждать: Виктор, Павел, Трофим, Макар.

Как красиво поздравить с именинами

  • "С именинами! Пусть каждый миг твоей жизни будет наполнен счастьем и благополучием, любовью и искренностью. Пусть успех всегда шагает рядом с тобой"
  • "Поздравляю с днем ангела. Желаю тебе непоколебимой веры в себя, взаимной любви с окружающими и настоящей надежды, которая будет рядом при любых обстоятельствах. Удачи тебе!"
  • "Желаю делать только то, что нравится, брать от жизни все лучшее, ценить каждый день и быть счастливым. С днем ангела!".

Душевный стих на день ангела на украинском языке

"Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів аж мільйон любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!".

К слову, раньше мы уже рассказывали, когда будет Вербное воскресенье.

Кроме того, недавно стало известно, когда празднуют Пасху по новому календарю в Украине и мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангела