День ангела 30 марта: как красиво поздравить с именинами в SMS

Поздравления с днем ангела могут быть разными. Если вы хотите удивить именинника, попробуйте пожелать ему всего наилучшего своими словами, или воспользуйтесь "готовыми" вариантами для SMS.
У кого именины 30 марта, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты Holiday Zubrila, Привітання.com.
В этот день поздравьте с именинами людей со следующими именами: Иоанн, Захар, Зосима, Кесарь (Цезарь), Савва, Софрон.
Также искренних пожеланий будут ждать: Виктор, Павел, Трофим, Макар.
"Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів аж мільйон любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!".
К слову, раньше мы уже рассказывали, когда будет Вербное воскресенье.
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