Вербна неділя 2024: коли велике свято за новим календарем

Історія свята

Вхід Господній у Єрусалим - велике християнське свято в останню неділю перед Великоднем. Ним християни вшановують пам'ятну подію - в'їзд Ісуса до Єрусалима на ослі з Віфагії. Тоді віряни встеляли Спасителю шлях пальмовим гіллям, тим самим вітаючи його. Через 5 днів ті ж самі люди кричали "Розіпни його..."

Оскільки в Україні пальми не ростуть, то в обрядах почали використовувати вербове гілля. Саме й звідси походить назва свято - Вербна неділя. Також це свято ще називають Квіткова, Базькова, Пальмова й Штуткова неділя. Це свято у християнському році належить до числа дванадесятих.

Від Вербної неділі починається Страсний тиждень - останній тиждень Великого посту та підготовки до Великодня. Упродовж цього періоду треба дотримуватись суворого посту.

Звичаї та традиції на Вербну неділю

На це свято обов'язково треба піти до церкви й освятити вербову лозу. Повернувшись додому, треба цією вербою торкнутись до всіх членів сім'ї і промовити:

Не я б’ю - верба б’є,

За тиждень Великдень,

Вже недалечко червоне яєчко!

У народі здавна вважали, що таке гілля потім захищає від хвороб та негараздів. Тож його зберігали протягом року, також його додавали у воду при купанні немовлят, щоб дитина була здоровою.

Колись господарі одразу після освячення верби несли її на город чи в поле і кілька гілок висаджували, "щоб верба росла Богові на славу, а нам, людям, на вжиток". Решту гілля ставили вдома під іконами й зберігали до наступного року.

Прикмети свята

який буде вітер цього дня - таким буде й літо

якщо ясна й гарна погода - щедро вродять фрукти й злаки

якщо з’їсти дев’ять освячених вербних бруньок, то це захистить вас від будь-яких хвороб

якщо у Вербну неділю пересадити кімнатну рослину, то вона буде добре рости

Суворі заборони дня