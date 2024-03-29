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День ангела 30 березня: як красиво привітати з іменинами в SMS

П'ятниця 29 березня 2024 22:36
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День ангела 30 березня: як красиво привітати з іменинами в SMS Кого вітати з іменинами 30 березня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Привітання з днем ангела можуть бути різними. Якщо ви хочете здивувати іменинника, спробуйте побажати йому усього найкращого своїми словами, або ж скористайтеся "готовими" варіантами для SMS.

У кого іменини 30 березня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти Holiday Zubrila, Привітання.com.

Хто святкує день ангела 30 березня

Цього дня привітайте з іменинами людей з такими іменами: Іван, Захар, Зосима, Кесар (Цезар), Сава, Софрон.

Також на щирі побажання чекатимуть: Віктор, Павло, Трохим, Макар.

Як красиво привітати з іменинами

  • "З іменинами! Нехай кожна мить твого життя буде наповнена щастям і благополуччям, коханням і щирістю. Хай успіх завжди крокує поруч з тобою"
  • "Вітаю з днем ангела. Бажаю тобі непохитної віри в себе, взаємної любові з оточуючими та справжньої надії, яка буде поруч за будь-яких обставин. Щасти тобі!"
  • "Бажаю робити лиш те, що до вподоби, брати від життя все найкраще, цінувати кожен день та бути щасливим. З днем ангела!".

Душевний вірш на день ангела

"Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів аж мільйон любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!".

До слова, раніше ми вже розповідали, коли буде Вербна неділя.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, коли святкують Великдень за новим календарем в Україні і світі.

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