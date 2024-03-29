День ангела 30 березня: як красиво привітати з іменинами в SMS

Привітання з днем ангела можуть бути різними. Якщо ви хочете здивувати іменинника, спробуйте побажати йому усього найкращого своїми словами, або ж скористайтеся "готовими" варіантами для SMS.

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти Holiday Zubrila, Привітання.com.

У кого іменини 30 березня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Ангел вдома в тебе був, Тож молитву твою чув, І на твої іменини, Вже дарує щохвилини: Пуд здоров'я і пуд віри, Кілограмів сто надії, Фунтів аж мільйон любові, І кохання не на слові, А каратів так відерце, Радості у Ваше серце, Ну і ще букет удачі, І добра у Вашу вдачу!".

Також на щирі побажання чекатимуть: Віктор, Павло, Трохим, Макар.

Цього дня привітайте з іменинами людей з такими іменами: Іван, Захар, Зосима, Кесар (Цезар), Сава, Софрон.

До слова, раніше ми вже розповідали, коли буде Вербна неділя.

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