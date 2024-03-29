День ангела 30 марта: как красиво поздравить с именинами в SMS

Поздравления с днем ангела могут быть разными. Если вы хотите удивить именинника, попробуйте пожелать ему всего наилучшего своими словами, или воспользуйтесь "готовыми" вариантами для SMS.

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты Holiday Zubrila, Привітання.com.

У кого именины 30 марта, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Ангел вдома в тебе був, Тож молитву твою чув, І на твої іменини, Вже дарує щохвилини: Пуд здоров'я і пуд віри, Кілограмів сто надії, Фунтів аж мільйон любові, І кохання не на слові, А каратів так відерце, Радості у Ваше серце, Ну і ще букет удачі, І добра у Вашу вдачу!".

Также искренних пожеланий будут ждать: Виктор, Павел, Трофим, Макар.

В этот день поздравьте с именинами людей со следующими именами: Иоанн, Захар, Зосима, Кесарь (Цезарь), Савва, Софрон.

К слову, раньше мы уже рассказывали, когда будет Вербное воскресенье.

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