ua en ru
Пт, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

День ангела 30 марта: как красиво поздравить с именинами в SMS

Пятница 29 марта 2024 22:36
UA EN RU
День ангела 30 марта: как красиво поздравить с именинами в SMS Кого поздравлять с именинами 30 марта (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Поздравления с днем ангела могут быть разными. Если вы хотите удивить именинника, попробуйте пожелать ему всего наилучшего своими словами, или воспользуйтесь "готовыми" вариантами для SMS.

У кого именины 30 марта, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты Holiday Zubrila, Привітання.com.

Кто празднует день ангела 30 марта

В этот день поздравьте с именинами людей со следующими именами: Иоанн, Захар, Зосима, Кесарь (Цезарь), Савва, Софрон.

Также искренних пожеланий будут ждать: Виктор, Павел, Трофим, Макар.

Как красиво поздравить с именинами

  • "С именинами! Пусть каждый миг твоей жизни будет наполнен счастьем и благополучием, любовью и искренностью. Пусть успех всегда шагает рядом с тобой"
  • "Поздравляю с днем ангела. Желаю тебе непоколебимой веры в себя, взаимной любви с окружающими и настоящей надежды, которая будет рядом при любых обстоятельствах. Удачи тебе!"
  • "Желаю делать только то, что нравится, брать от жизни все лучшее, ценить каждый день и быть счастливым. С днем ангела!".

Душевный стих на день ангела на украинском языке

"Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів аж мільйон любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!".

К слову, раньше мы уже рассказывали, когда будет Вербное воскресенье.

Кроме того, недавно стало известно, когда празднуют Пасху по новому календарю в Украине и мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангела
NEWS
Дешевые и опасные. Что это за бомбы УМПБ, которыми Россия ударила по Харькову
Дешевые и опасные. Что это за бомбы УМПБ, которыми Россия ударила по Харькову