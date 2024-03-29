День ангела 30 марта: как красиво поздравить с именинами в SMS
Поздравления с днем ангела могут быть разными. Если вы хотите удивить именинника, попробуйте пожелать ему всего наилучшего своими словами, или воспользуйтесь "готовыми" вариантами для SMS.
У кого именины 30 марта, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты Holiday Zubrila, Привітання.com.
Кто празднует день ангела 30 марта
В этот день поздравьте с именинами людей со следующими именами: Иоанн, Захар, Зосима, Кесарь (Цезарь), Савва, Софрон.
Также искренних пожеланий будут ждать: Виктор, Павел, Трофим, Макар.
Как красиво поздравить с именинами
- "С именинами! Пусть каждый миг твоей жизни будет наполнен счастьем и благополучием, любовью и искренностью. Пусть успех всегда шагает рядом с тобой"
- "Поздравляю с днем ангела. Желаю тебе непоколебимой веры в себя, взаимной любви с окружающими и настоящей надежды, которая будет рядом при любых обстоятельствах. Удачи тебе!"
- "Желаю делать только то, что нравится, брать от жизни все лучшее, ценить каждый день и быть счастливым. С днем ангела!".
Душевный стих на день ангела на украинском языке
"Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів аж мільйон любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!".
К слову, раньше мы уже рассказывали, когда будет Вербное воскресенье.
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