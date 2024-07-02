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День ангела 3 липня: як красиво вітати з іменинами, аби вразити всіх

Кого привітати з днем ангела у середу (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Привітання на іменини можуть приємно вразити та навіть розчулити. Ваші близькі точно будуть вдячні за теплі слова та щирі побажання.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 3 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

  • Михайло
  • Олександр
  • Іван
  • Костянтин
  • Антон
  • Василь
  • Георгій
  • Демид
  • Марк
  • Анатолій
  • Родіон
  • Фома.

Привітання з днем ангела прозою

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець дарує тобі силу перетворювати мрії на реальність і крокувати вперед до успіху.

***

З Днем Ангела вітаю! Нехай цей особливий день стане символом нових початків та благословення у твоєму житті. Бажаю, щоб ангели, які тебе оточують, завжди вели тебе правильним шляхом і ховали під своїми крилами від життєвих негараздів.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай ангельська благодать супроводжує тебе в усіх твоїх починаннях і принесе тільки радість.

***

З Днем Ангела! Нехай ангел-охоронець завжди оберігає тебе від негараздів і наповнює душу надією і теплом.

***

Вітаю з Днем Ангела! Кожен з нас має свого ангела-охоронця, який стежить за нашим життям і веде на правильний шлях. Нехай у цей день святкової магії ваш ангел-охоронець благословляє ваше життя, оберігаючи від негараздів і даруючи спокій та захист.

Красиві вірші на іменини

З днем ангела вітаю щиро від душі

Хай із життя підуть усі дощі

Хай кожен день несе тобі лиш щастя

І оминають дім твій всі нещастя.

Хай ангел твій тебе від бід оберігає

Хай Господь Бог щасливу долю посилає

Хай доброта твоє серденько зігріває

А душу хай лиш радість обіймає!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

Раніше ми писали коли святкуємо Петрів піст 2024 та які головні традиції.

Читайте також дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Побажайко", "Гумореска".

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