День ангела 3 июля: как красиво поздравлять с именинами, чтобы поразить всех

Поздравления на именины могут приятно удивить и даже умилить. Ваши близкие будут благодарны за теплые слова и искренние пожелания.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 3 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.
Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель дарит тебе силу превращать мечты в реальность и шагать вперед к успеху.
***
С Днем Ангела поздравляю! Пусть этот особенный день станет символом нового начала и благословения в твоей жизни. Желаю, чтобы окружающие тебя ангелы всегда вели тебя правильным путем и прятали под своими крыльями от жизненных невзгод.
***
Поздравляю с Днем Ангела! Пусть ангельская благодать сопровождает тебя во всех твоих начинаниях и принесет только радость.
***
С Днем Ангела! Пусть ангел-хранитель всегда оберегает тебя от невзгод и наполняет душу надеждой и теплом.
***
Поздравляю с Днем Ангела! У каждого из нас есть свой ангел-хранитель, который следит за нашей жизнью и ведет на правильный путь. Пусть в этот день праздничной магии ваш ангел-хранитель благословляет вашу жизнь, оберегая от невзгод и даря покой и защиту.
З днем ангела вітаю щиро від душі
Хай із життя підуть усі дощі
Хай кожен день несе тобі лиш щастя
І оминають дім твій всі нещастя.
Хай ангел твій тебе від бід оберігає
Хай Господь Бог щасливу долю посилає
Хай доброта твоє серденько зігріває
А душу хай лиш радість обіймає!
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
Раньше мы писали когда празднуем Петров пост 2024 и какие главные традиции.
Читайте также дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Побажайко", "Гумореска".