День ангела 3 червня: як красиво вітати з іменинами, аби усіх вразити

Привітання на іменини завжди можуть приємно вразити та навіть розчулити. Люди, які святкують день ангела, будуть вдячні за теплі слова та щемливі побажання.
Кого вітати з іменинами 3 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
На привітання з іменинами чекатимуть:
"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, немов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє…
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".
До слова, раніше ми вже розповідали, як святкувати Івана Купала.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, коли буде Вознесіння Господнє.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "ТвійСвіт", "Вітання".