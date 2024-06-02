День ангела 3 июня: как красиво поздравлять с именинами, чтобы всех поразить

У кого день ангела в понедельник

Поздравления с именинами будут ждать:

Михаил

Афанасий

Юлиан

Дмитрий

Денис

Павел

Лукьян.

Красивый стих на день ангела на украинском языке

"Сонце із неба радісно сяє,

Квіти для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, немов промовляє,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, раптом темніє,

Зірочка світла в небі ясніє…

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір і ранок, денний серпанок,

Сутінки змінює знову світанок…

Що би не сталось, я побажаю,

Хай твій Ангелик тебе зберігає!".

Душевные СМС на именины