День ангела 3 июня: как красиво поздравлять с именинами, чтобы всех поразить

Поздравления на именины всегда могут приятно удивить и даже умилить. Люди, празднующие день ангела, будут благодарны за теплые слова и трогательные пожелания.
Кого поздравлять с именинами 3 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Поздравления с именинами будут ждать:
"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, немов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє…
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".
К слову, раньше мы уже рассказывали, как праздновать Ивана Купала.
Кроме того, недавно стало известно, когда будет Вознесение Господне.
При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "ТвійСвіт", "Вітання".