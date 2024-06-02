День ангела 3 червня: як красиво вітати з іменинами, аби усіх вразити

Привітання на іменини завжди можуть приємно вразити та навіть розчулити. Люди, які святкують день ангела, будуть вдячні за теплі слова та щемливі побажання.

Кого вітати з іменинами 3 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

У кого день ангела у понеділок

На привітання з іменинами чекатимуть:

Михайло

Афанасій

Юліан

Дмитро

Денис

Павло

Лук'ян.

Красивий вірш на день ангела

"Сонце із неба радісно сяє,

Квіти для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, немов промовляє,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, раптом темніє,

Зірочка світла в небі ясніє…

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір і ранок, денний серпанок,

Сутінки змінює знову світанок…

Що би не сталось, я побажаю,

Хай твій Ангелик тебе зберігає!".

Душевні СМС на іменини