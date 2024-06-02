День ангела 3 червня: як красиво вітати з іменинами, аби усіх вразити
Привітання на іменини завжди можуть приємно вразити та навіть розчулити. Люди, які святкують день ангела, будуть вдячні за теплі слова та щемливі побажання.
Кого вітати з іменинами 3 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
У кого день ангела у понеділок
На привітання з іменинами чекатимуть:
- Михайло
- Афанасій
- Юліан
- Дмитро
- Денис
- Павло
- Лук'ян.
Красивий вірш на день ангела
"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, немов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє…
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".
Душевні СМС на іменини
- "Радості і світла, любові і тепла бажаємо тобі в день твоїх іменин! Йди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти! Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!"
- "Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день буде для тебе найрадіснішим і наповненим Божою присутністю!"
- "Іменини - це свято душі, що несе в собі велике тепло, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе якомога менше неприємностей і бід".
До слова, раніше ми вже розповідали, як святкувати Івана Купала.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "ТвійСвіт", "Вітання".