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День ангела 3 червня: як красиво вітати з іменинами, аби усіх вразити

Неділя 02 червня 2024 22:01
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День ангела 3 червня: як красиво вітати з іменинами, аби усіх вразити Хто святкує день ангела 3 червня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Привітання на іменини завжди можуть приємно вразити та навіть розчулити. Люди, які святкують день ангела, будуть вдячні за теплі слова та щемливі побажання.

Кого вітати з іменинами 3 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

У кого день ангела у понеділок

На привітання з іменинами чекатимуть:

  • Михайло
  • Афанасій
  • Юліан
  • Дмитро
  • Денис
  • Павло
  • Лук'ян.

Красивий вірш на день ангела

"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, немов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє…
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".

Душевні СМС на іменини

  • "Радості і світла, любові і тепла бажаємо тобі в день твоїх іменин! Йди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти! Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!"
  • "Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день буде для тебе найрадіснішим і наповненим Божою присутністю!"
  • "Іменини - це свято душі, що несе в собі велике тепло, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе якомога менше неприємностей і бід".

До слова, раніше ми вже розповідали, як святкувати Івана Купала.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, коли буде Вознесіння Господнє.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "ТвійСвіт", "Вітання".

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