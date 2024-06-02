День ангела 3 июня: как красиво поздравлять с именинами, чтобы всех поразить

Кто празднует день ангела 3 июня (иллюстрация: freepik.com)

Поздравления на именины всегда могут приятно удивить и даже умилить. Люди, празднующие день ангела, будут благодарны за теплые слова и трогательные пожелания.

Кого поздравлять с именинами 3 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

У кого день ангела в понедельник Поздравления с именинами будут ждать: Михаил

Афанасий

Юлиан

Дмитрий

Денис

Павел

Лукьян. Красивый стих на день ангела на украинском языке "Сонце із неба радісно сяє,

Квіти для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, немов промовляє,

Тебе з іменинами щиро вітає! Вечір приходить, раптом темніє,

Зірочка світла в небі ясніє…

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами щиро вітає! Вечір і ранок, денний серпанок,

Сутінки змінює знову світанок…

Що би не сталось, я побажаю,

Хай твій Ангелик тебе зберігає!". Душевные СМС на именины "Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!"

"Искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя самым радостным и наполненным Божьим присутствием!"

"Именины - это праздник души, несущий в себе большое тепло, хранящийся в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед".