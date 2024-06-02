День ангела 3 июня: как красиво поздравлять с именинами, чтобы всех поразить
Поздравления на именины всегда могут приятно удивить и даже умилить. Люди, празднующие день ангела, будут благодарны за теплые слова и трогательные пожелания.
Кого поздравлять с именинами 3 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
У кого день ангела в понедельник
Поздравления с именинами будут ждать:
- Михаил
- Афанасий
- Юлиан
- Дмитрий
- Денис
- Павел
- Лукьян.
Красивый стих на день ангела на украинском языке
"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, немов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє…
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".
Душевные СМС на именины
- "Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!"
- "Искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя самым радостным и наполненным Божьим присутствием!"
- "Именины - это праздник души, несущий в себе большое тепло, хранящийся в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед".
К слову, раньше мы уже рассказывали, как праздновать Ивана Купала.
Кроме того, недавно стало известно, когда будет Вознесение Господне.
При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "ТвійСвіт", "Вітання".