День ангела 29 травня: як красиво та правильно вітати з іменинами

На день ангела традиційно вітають зі святом побажаннями, в які вкладено важливі сенси. Іменинники мають почути не тільки теплі слова, а й важливе нагадування про духовне.
У кого іменини 29 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
29 травня на теплі слова чекатимуть:
"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!"
***
"Мій Ангелику маленький,
Бережи моє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив я нікого.
Щоб не стало в серці темно
Покажи, як бути чемним!"
***
"День Ангела, який ти зустрічаєш,
Хай радістю в життя твоє ввійде.
І все хороше, про що мрієш,
Хай збудеться і хай прийде!".
До слова, раніше ми вже розповідали, чому не можна дарувати бритву на день народження.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, чому не можна дарувати парну кількість квітів.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Топ Вітання", "Гумореска".