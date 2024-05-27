Чому не можна дарувати парну кількість квітів: що говорять забобони та церква

Багато хто з нас знає, що дарувати парну кількість квітів прийнято тільки на похорон. Але не всі знають, що це: церковне правило чи звичайний забобон.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому вважається, що не можна дарувати парну кількість квітів.

Чому не можна дарувати букет з парної кількості квітів

Забобони кажуть, що парна кількість квітів може принести негативні наслідки, асоціюючи їх із завершенням життя. Це може бути пов'язано з бідою або смертю.

Парні букети часто беруть на похорони, адже вони символізують спокій та завершення. І навпаки, непарні числа асоціюються з тривалістю та нескінченністю.

Хоча деякі можуть вважати віру в забобони застарілою, традиції щодо кількості квітів лишаються живими. Букети з парною кількістю квітів, як-от дві, чотири, шість чи вісім, можуть вважатися нещасливими чи непридатними для подарунка.

Проте існують винятки. Наприклад, букет з дванадцятьох квітів може бути прийнятним, особливо якщо дарується другові, що переживає важкий період у житті.

Яку кількість квітів дарувати

Щоб уникнути непорозумінь та врахувати символіку, пов'язану з кількістю квітів, варто звернути увагу на наступні рекомендації.

Універсальним варіантом є букет із трьох квітів, який не виглядатиме надто малим чи скромним, особливо якщо він оформлений зі смаком. Це чудовий варіант для подарунка у буденний день.

Щоб уникнути непорозумінь та врахувати символіку кількості квітів, слід дотримуватися цих порад:

5 квітів можуть бути подаровані дівчині, з якою тільки починаються стосунки

можуть бути подаровані дівчині, з якою тільки починаються стосунки 7 квітів можуть символізувати повагу

можуть символізувати повагу для особливої людини, яка єдина та неповторна, найбільш відповідним буде дарувати 9 квітів

11 квітів підійдуть для відзначення річниці знайомства

підійдуть для відзначення річниці знайомства 15 троянд може бути обраним, коли хочеться попросити вибачення

Скільки квітів дарувати (фото: Freepik)

У контексті днів народження, кількість квітів у букеті зазвичай відповідає віку іменинника. Проте, якщо відзначається особливий ювілей, важливо обрати непарну кількість. Наприклад, для 30-річного ювіляра підійде 31 квітка.

Крім того, на великі ювілеї зазвичай дарують більші букети, де кількість квітів може починатися хоча б з одинадцяти.

Також варто згадати про те, що деякі комбінації квітів мають свої символічні значення:

для матері найкращим подарунком буде букет із 9 троянд, 11 тюльпанів або 5 хризантем

найкращим подарунком буде букет із 9 троянд, 11 тюльпанів або 5 хризантем для першого побачення з дівчиною можна обрати 21 троянду

з дівчиною можна обрати 21 троянду на річницю весілля ідеально підійде букет із 11 квітів

Звичайно, кожна людина має свої власні уподобання та переконання, тому може реагувати на подарунки з парною кількістю квітів по-різному.

Що говорить церква про дарування парної кількості квітів

Щодо погляду церкви на дане питання, то якоїсь офіційної релігійної доктрини на цей рахунок немає.

Багато традицій, пов'язаних з кількістю квітів у букеті, мають виключно культурне та народне коріння, ніж релігійне підгрунтя.

Одним словом, церква, зокрема ПЦУ, не регламентує такі аспекти, як кількість квітів у букеті. Вчення українських священиків більше зосереджене на духовних та моральних питаннях, ніж на побутових народних традиціях.