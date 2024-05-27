Чому не можна дарувати парну кількість квітів: що говорять забобони та церква
Багато хто з нас знає, що дарувати парну кількість квітів прийнято тільки на похорон. Але не всі знають, що це: церковне правило чи звичайний забобон.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому вважається, що не можна дарувати парну кількість квітів.
Чому не можна дарувати букет з парної кількості квітів
Забобони кажуть, що парна кількість квітів може принести негативні наслідки, асоціюючи їх із завершенням життя. Це може бути пов'язано з бідою або смертю.
Парні букети часто беруть на похорони, адже вони символізують спокій та завершення. І навпаки, непарні числа асоціюються з тривалістю та нескінченністю.
Хоча деякі можуть вважати віру в забобони застарілою, традиції щодо кількості квітів лишаються живими. Букети з парною кількістю квітів, як-от дві, чотири, шість чи вісім, можуть вважатися нещасливими чи непридатними для подарунка.
Проте існують винятки. Наприклад, букет з дванадцятьох квітів може бути прийнятним, особливо якщо дарується другові, що переживає важкий період у житті.
Яку кількість квітів дарувати
Щоб уникнути непорозумінь та врахувати символіку, пов'язану з кількістю квітів, варто звернути увагу на наступні рекомендації.
Універсальним варіантом є букет із трьох квітів, який не виглядатиме надто малим чи скромним, особливо якщо він оформлений зі смаком. Це чудовий варіант для подарунка у буденний день.
Щоб уникнути непорозумінь та врахувати символіку кількості квітів, слід дотримуватися цих порад:
- 5 квітів можуть бути подаровані дівчині, з якою тільки починаються стосунки
- 7 квітів можуть символізувати повагу
- для особливої людини, яка єдина та неповторна, найбільш відповідним буде дарувати 9 квітів
- 11 квітів підійдуть для відзначення річниці знайомства
- 15 троянд може бути обраним, коли хочеться попросити вибачення
Скільки квітів дарувати (фото: Freepik)
У контексті днів народження, кількість квітів у букеті зазвичай відповідає віку іменинника. Проте, якщо відзначається особливий ювілей, важливо обрати непарну кількість. Наприклад, для 30-річного ювіляра підійде 31 квітка.
Крім того, на великі ювілеї зазвичай дарують більші букети, де кількість квітів може починатися хоча б з одинадцяти.
Також варто згадати про те, що деякі комбінації квітів мають свої символічні значення:
- для матері найкращим подарунком буде букет із 9 троянд, 11 тюльпанів або 5 хризантем
- для першого побачення з дівчиною можна обрати 21 троянду
- на річницю весілля ідеально підійде букет із 11 квітів
Звичайно, кожна людина має свої власні уподобання та переконання, тому може реагувати на подарунки з парною кількістю квітів по-різному.
Що говорить церква про дарування парної кількості квітів
Щодо погляду церкви на дане питання, то якоїсь офіційної релігійної доктрини на цей рахунок немає.
Багато традицій, пов'язаних з кількістю квітів у букеті, мають виключно культурне та народне коріння, ніж релігійне підгрунтя.
Одним словом, церква, зокрема ПЦУ, не регламентує такі аспекти, як кількість квітів у букеті. Вчення українських священиків більше зосереджене на духовних та моральних питаннях, ніж на побутових народних традиціях.
Раніше ми писали про те, як продовжити життя квітів у вазі.
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У матеріалі використані джерела: "Молодий Буковинець", "Радіо Трек", "Конкурент", а також сайт ПЦУ, Церковний календар.