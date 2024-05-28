День ангела 29 мая: как красиво и правильно поздравлять с именинами

В день ангела традиционно поздравляют с праздником пожеланиями, в которые вложены важные смыслы. Именинники должны услышать не только теплые слова, но и важное напоминание о духовном.
У кого именины 29 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
29 мая теплые слова будут ждать:
"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!"
***
"Мій Ангелику маленький,
Бережи моє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив я нікого.
Щоб не стало в серці темно
Покажи, як бути чемним!"
***
"День Ангела, який ти зустрічаєш,
Хай радістю в життя твоє ввійде.
І все хороше, про що мрієш,
Хай збудеться і хай прийде!".
К слову, раньше мы уже рассказывали, почему нельзя дарить бритву на день рождения.
Кроме этого, недавно стало известно, почему нельзя дарить четное количество цветов.
При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "Топ Вітання", "Гумореска".