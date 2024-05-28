День ангела 29 травня: як красиво та правильно вітати з іменинами

На день ангела традиційно вітають зі святом побажаннями, в які вкладено важливі сенси. Іменинники мають почути не тільки теплі слова, а й важливе нагадування про духовне.

Кого вітати з днем ангела у середу

29 травня на теплі слова чекатимуть:

Олександр

Костянтин

Андрій

Богдан

Марія

Іван

Георгій

Аркадій.

Душевні вірші на іменини

"В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!"

***

"Мій Ангелику маленький,

Бережи моє серденько:

Не пусти гріха до нього,

Щоб не скривдив я нікого.

Щоб не стало в серці темно

Покажи, як бути чемним!"

***

"День Ангела, який ти зустрічаєш,

Хай радістю в життя твоє ввійде.

І все хороше, про що мрієш,

Хай збудеться і хай прийде!".

Як вітати з днем ангела своїми словами