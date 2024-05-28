День ангела 29 травня: як красиво та правильно вітати з іменинами
На день ангела традиційно вітають зі святом побажаннями, в які вкладено важливі сенси. Іменинники мають почути не тільки теплі слова, а й важливе нагадування про духовне.
У кого іменини 29 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Кого вітати з днем ангела у середу
29 травня на теплі слова чекатимуть:
- Олександр
- Костянтин
- Андрій
- Богдан
- Марія
- Іван
- Георгій
- Аркадій.
Душевні вірші на іменини
"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!"
***
"Мій Ангелику маленький,
Бережи моє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив я нікого.
Щоб не стало в серці темно
Покажи, як бути чемним!"
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"День Ангела, який ти зустрічаєш,
Хай радістю в життя твоє ввійде.
І все хороше, про що мрієш,
Хай збудеться і хай прийде!".
Як вітати з днем ангела своїми словами
- "З Днем ангела! Бажаю, щоб кохання огортало тебе в свої обійми, розкриваючи тепло, що розгортається у твоєму серці. Нехай щастя проживає у кожній твоїй усмішці, надихаючи тебе на нові здобутки і великі перемоги. А твоє натхнення нехай блищить яскравими кольорами, даруючи нові барви твоєму житті"
- "Нехай сімейний затишок буде теплом твоєї оселі, місцем, де розцвітають любов, розуміння і підтримка. Нехай в твоєму серці завжди горить вогник віри і надії, підсилюючи твою впевненість і рішучість"
- "Нехай світло твоєї присутності розквітає у серцях тих, хто тебе оточує, і ти продовжуєш сіяти добро та любов у світі, роблячи його кращим місцем для життя. І хай твої дні збираються у велику симфонію щастя, мелодія якої розноситься на всі боки, даруючи радість і незабутні враження. З Днем ангела".
До слова, раніше ми вже розповідали, чому не можна дарувати бритву на день народження.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, чому не можна дарувати парну кількість квітів.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Топ Вітання", "Гумореска".