День ангела 29 мая: как красиво и правильно поздравлять с именинами

В день ангела традиционно поздравляют с праздником пожеланиями, в которые вложены важные смыслы. Именинники должны услышать не только теплые слова, но и важное напоминание о духовном.

У кого именины 29 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кого поздравить с днем ангела в среду

29 мая теплые слова будут ждать:

Александр

Константин

Андрей

Богдан

Мария

Иван

Георгий

Аркадий.

Душевные стихи на именины на украинском языке

"В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!"

***

"Мій Ангелику маленький,

Бережи моє серденько:

Не пусти гріха до нього,

Щоб не скривдив я нікого.

Щоб не стало в серці темно

Покажи, як бути чемним!"

***

"День Ангела, який ти зустрічаєш,

Хай радістю в життя твоє ввійде.

І все хороше, про що мрієш,

Хай збудеться і хай прийде!".

Как поздравить с днем ангела своими словами