День ангела 29 мая: как красиво и правильно поздравлять с именинами
В день ангела традиционно поздравляют с праздником пожеланиями, в которые вложены важные смыслы. Именинники должны услышать не только теплые слова, но и важное напоминание о духовном.
У кого именины 29 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Кого поздравить с днем ангела в среду
29 мая теплые слова будут ждать:
- Александр
- Константин
- Андрей
- Богдан
- Мария
- Иван
- Георгий
- Аркадий.
Душевные стихи на именины на украинском языке
"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!"
***
"Мій Ангелику маленький,
Бережи моє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив я нікого.
Щоб не стало в серці темно
Покажи, як бути чемним!"
***
"День Ангела, який ти зустрічаєш,
Хай радістю в життя твоє ввійде.
І все хороше, про що мрієш,
Хай збудеться і хай прийде!".
Как поздравить с днем ангела своими словами
- "С Днем ангела! Желаю, чтобы любовь окутала тебя в свои объятия, раскрывая тепло, разворачивающееся в твоем сердце. Пусть счастье проживает в каждой твоей улыбке, вдохновляя тебя на новые достижения и великие победы. А твое вдохновение пусть блестит яркими красками, даря новые радости твоей жизни"
- "Пусть семейный уют будет теплом твоего дома, местом, где расцветают любовь, понимание и поддержка. Пусть в твоем сердце всегда горит огонек веры и надежды, усиливая твою уверенность и решительность"
- "Пусть свет твоего присутствия расцветает в сердцах окружающих тебя, и ты продолжаешь сеять добро и любовь в мире, делая его лучшим местом для жизни. И пусть твои дни собираются в большую симфонию счастья, мелодия которой разносится во все стороны, даря радость и незабываемые впечатления. С Днем ангела".
К слову, раньше мы уже рассказывали, почему нельзя дарить бритву на день рождения.
Кроме этого, недавно стало известно, почему нельзя дарить четное количество цветов.
При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "Топ Вітання", "Гумореска".