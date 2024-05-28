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День ангела 29 мая: как красиво и правильно поздравлять с именинами

Вторник 28 мая 2024 22:01
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День ангела 29 мая: как красиво и правильно поздравлять с именинами Кого поздравить с именинами 29 мая (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В день ангела традиционно поздравляют с праздником пожеланиями, в которые вложены важные смыслы. Именинники должны услышать не только теплые слова, но и важное напоминание о духовном.

У кого именины 29 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кого поздравить с днем ангела в среду

29 мая теплые слова будут ждать:

  • Александр
  • Константин
  • Андрей
  • Богдан
  • Мария
  • Иван
  • Георгий
  • Аркадий.

Душевные стихи на именины на украинском языке

"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!"

***

"Мій Ангелику маленький,
Бережи моє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив я нікого.
Щоб не стало в серці темно
Покажи, як бути чемним!"

***

"День Ангела, який ти зустрічаєш,
Хай радістю в життя твоє ввійде.
І все хороше, про що мрієш,
Хай збудеться і хай прийде!".

Как поздравить с днем ангела своими словами

  • "С Днем ангела! Желаю, чтобы любовь окутала тебя в свои объятия, раскрывая тепло, разворачивающееся в твоем сердце. Пусть счастье проживает в каждой твоей улыбке, вдохновляя тебя на новые достижения и великие победы. А твое вдохновение пусть блестит яркими красками, даря новые радости твоей жизни"
  • "Пусть семейный уют будет теплом твоего дома, местом, где расцветают любовь, понимание и поддержка. Пусть в твоем сердце всегда горит огонек веры и надежды, усиливая твою уверенность и решительность"
  • "Пусть свет твоего присутствия расцветает в сердцах окружающих тебя, и ты продолжаешь сеять добро и любовь в мире, делая его лучшим местом для жизни. И пусть твои дни собираются в большую симфонию счастья, мелодия которой разносится во все стороны, даря радость и незабываемые впечатления. С Днем ангела".

К слову, раньше мы уже рассказывали, почему нельзя дарить бритву на день рождения.

Кроме этого, недавно стало известно, почему нельзя дарить четное количество цветов.

При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "Топ Вітання", "Гумореска".

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