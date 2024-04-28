День ангела 29 квітня: кого вітати з іменинами на Великий понеділок та як зробити це красиво

29 квітня починається Страсний тиждень. І на Великий понеділок припали іменини чотирьох чоловіків (за новим календарем), а також трьох жінок і ще трьох чоловіків (за старим календарем).
Хто святкує іменини 29 квітня, а також як весело привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Гумореска", "Твій світ".
За новим календарем іменини святкуватимуть:
А за старим календарем на цю дату припадали дні ангела людей з такими іменами: Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло.
"З Днем ангела вітаю! Нехай у твоєму житті буде побільше крутих віражів, холодильник тріщить по швах, а гроші вивалюються з мішків. В акваріумі живе золота рибка, яка виконує будь-які твої бажання, а в спальні чекатиме кохана цілувака та обнімака"
"Вітаю з іменинами! Нехай життя дарує тобі побільше яскравих моментів та посмішок, а всі твої найсміливіші бажання збуваються! Бажаю, щоб твій ангел не покидав тебе, щоб у твоєму домі завжди панували щастя, любов і розуміння. Нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі та добрі люди!"
"Я бачу перед собою дуже хорошу людину, тож хочу побажати, щоб у її житті не було жодного похмурого дня! Нехай ангел оберігає тебе кожен день, допомагає у будь-яких починаннях, освітлює життєвий шлях і, при потребі, прикриває своїм крилом! З іменинами!".
"Щоб вам весело жилося
І хотілося й моглося.
Було де і було з ким,
Було як і було чим.
З Днем ангела!".
Нагадаємо, нещодавно ми називали головні молитви на Великий понеділок.
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