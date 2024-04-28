День ангела 29 квітня: кого вітати з іменинами на Великий понеділок та як зробити це красиво

За новим календарем іменини святкуватимуть:

А за старим календарем на цю дату припадали дні ангела людей з такими іменами: Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло.

"З Днем ангела вітаю! Нехай у твоєму житті буде побільше крутих віражів, холодильник тріщить по швах, а гроші вивалюються з мішків. В акваріумі живе золота рибка, яка виконує будь-які твої бажання, а в спальні чекатиме кохана цілувака та обнімака"

"Вітаю з іменинами! Нехай життя дарує тобі побільше яскравих моментів та посмішок, а всі твої найсміливіші бажання збуваються! Бажаю, щоб твій ангел не покидав тебе, щоб у твоєму домі завжди панували щастя, любов і розуміння. Нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі та добрі люди!"