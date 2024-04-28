День ангела 29 апреля: кого поздравить с именинами на Великий понедельник и как сделать это красиво

29 апреля начинается Страстная неделя. И на Великий понедельник пришлись именины четырех мужчин (по новому календарю), а также троих женщин и еще троих мужчин (по старому календарю).
Кто празднует именины 29 апреля, а также, как весело поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Гумореска", "Твій світ".
По новому календарю именины будут праздновать:
А по старому календарю на эту дату приходились дни ангела людей с такими именами: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел.
"С Днем ангела поздравляю! Пусть в твоей жизни будет побольше крутых виражей, холодильник трещит по швам, а деньги вываливаются из мешков. В аквариуме живет золотая рыбка, которая исполняет твои любые желания, а в спальне ждет любимая целовака и обнимака"
"Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и улыбок, а все твои самые смелые желания сбываются! Желаю, чтобы твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царили счастье, любовь и понимание. Пусть тебя окружают только искренние, верные , надежные друзья и добрые люди!"
"Я вижу перед собой очень хорошего человека, поэтому хочу пожелать, чтобы в его жизни не было ни одного пасмурного дня! Пусть ангел оберегает тебя каждый день, помогает в любых начинаниях, освещает жизненный путь и, при необходимости, прикрывает своим крылом! С именинами!".
"Щоб вам весело жилося
І хотілося й моглося.
Було де і було з ким,
Було як і було чим.
З Днем ангела!".
Напомним, недавно мы называли главные молитвы на Великий понедельник.
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