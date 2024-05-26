День ангела 27 травня: "чоловічі" привітання для іменинників

Іменини це не просто свято імені. В цей день варто згадати про янгола-охоронця, який йде поруч з кожною людиною.
Чиї іменини випали на 27 травня, а також як привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Не забудьте скласти побажання для людей, які отримали такі імена:
"Тобі бажаю добрих сподівань,
Достатку, волі, поривань сміливих.
Хай збудуться найкращі із бажань,
Щоби побільше днів було щасливих.
Хай буде лад у домі і в житті,
А діти будуть гордістю і щастям.
Хай не допустять Янголи святі,
Щоб ти скорився злобі чи напастям".
До слова, нещодавно ми розповідали, чому не можна святкувати день народження раніше чи пізніше.
Окрім цього, днями з'явився церковний календар на літо.
Під час створення матеріалу було використано джерела: сайти Day Today, "1000привітань", "Поздравок".