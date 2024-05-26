День ангела 27 мая: "мужские" поздравления для именинников

Именины это не просто праздник имени. В этот день стоит вспомнить об ангеле-хранителе, который идет рядом с каждым человеком.
Чьи именины выпали на 27 мая, а также поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Не забудьте составить пожелания для людей, получивших следующие имена:
"Тобі бажаю добрих сподівань,
Достатку, волі, поривань сміливих.
Хай збудуться найкращі із бажань,
Щоби побільше днів було щасливих.
Хай буде лад у домі і в житті,
А діти будуть гордістю і щастям.
Хай не допустять Янголи святі,
Щоб ти скорився злобі чи напастям".
Кстати, недавно мы рассказывали, почему нельзя праздновать день рождения раньше или позже.
Кроме того, на днях появился церковный календарь на лето.
При создании материала были использованы источники: сайты Day Today, "1000привітань", "Поздравок".