День ангела 27 травня: "чоловічі" привітання для іменинників

Іменини це не просто свято імені. В цей день варто згадати про янгола-охоронця, який йде поруч з кожною людиною.

Чиї іменини випали на 27 травня, а також як привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Тобі бажаю добрих сподівань, Достатку, волі, поривань сміливих. Хай збудуться найкращі із бажань, Щоби побільше днів було щасливих. Хай буде лад у домі і в житті, А діти будуть гордістю і щастям. Хай не допустять Янголи святі, Щоб ти скорився злобі чи напастям".

Не забудьте скласти побажання для людей, які отримали такі імена:

До слова, нещодавно ми розповідали, чому не можна святкувати день народження раніше чи пізніше.

Окрім цього, днями з'явився церковний календар на літо.

Під час створення матеріалу було використано джерела: сайти Day Today, "1000привітань", "Поздравок".