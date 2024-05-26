День ангела 27 травня: "чоловічі" привітання для іменинників
Іменини це не просто свято імені. В цей день варто згадати про янгола-охоронця, який йде поруч з кожною людиною.
Чиї іменини випали на 27 травня, а також як привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Кого привітати з іменинами
Не забудьте скласти побажання для людей, які отримали такі імена:
- Максим
- Петро
- Олександр
- Іван.
Як вітати з днем ангела чоловіка
- "Вітаю з днем ангела! Бажаю тобі успішного просування по життєвому шляху, благополуччя і процвітання. Нехай твої вчинки будуть сміливими і благородними, а серце переповнює радість і щастя!"
- "Чоловік - це опора і сила, захист і впевненість у завтрашньому дні. Мені дуже з тобою пощастило в цьому житті. Будь завжди таким відважним, стійким, цілеспрямованим, розумним, красивим, добрим, чуйним, одним словом, справжнім чоловіком"
- "В цей день хочу тобі побажати залишатися собою - сміливим, відповідальним, красивим і успішним. Будь завжди щасливим. Нехай проблеми обходять тебе стороною, а щастя ходить кожен день поруч".
Вірш на іменини для чоловіка
"Тобі бажаю добрих сподівань,
Достатку, волі, поривань сміливих.
Хай збудуться найкращі із бажань,
Щоби побільше днів було щасливих.
Хай буде лад у домі і в житті,
А діти будуть гордістю і щастям.
Хай не допустять Янголи святі,
Щоб ти скорився злобі чи напастям".
До слова, нещодавно ми розповідали, чому не можна святкувати день народження раніше чи пізніше.
Окрім цього, днями з'явився церковний календар на літо.
Під час створення матеріалу було використано джерела: сайти Day Today, "1000привітань", "Поздравок".