День ангела 27 мая: "мужские" поздравления для именинников

Именины это не просто праздник имени. В этот день стоит вспомнить об ангеле-хранителе, который идет рядом с каждым человеком.

Чьи именины выпали на 27 мая, а также поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Тобі бажаю добрих сподівань, Достатку, волі, поривань сміливих. Хай збудуться найкращі із бажань, Щоби побільше днів було щасливих. Хай буде лад у домі і в житті, А діти будуть гордістю і щастям. Хай не допустять Янголи святі, Щоб ти скорився злобі чи напастям".

Не забудьте составить пожелания для людей, получивших следующие имена:

Кстати, недавно мы рассказывали, почему нельзя праздновать день рождения раньше или позже.

Кроме того, на днях появился церковный календарь на лето.

При создании материала были использованы источники: сайты Day Today, "1000привітань", "Поздравок".