День ангела 27 мая: "мужские" поздравления для именинников
Именины это не просто праздник имени. В этот день стоит вспомнить об ангеле-хранителе, который идет рядом с каждым человеком.
Чьи именины выпали на 27 мая, а также поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Кого поздравить с именинами
Не забудьте составить пожелания для людей, получивших следующие имена:
- Максим
- Петр
- Александр
- Иван.
Как поздравить с днем ангела мужчины
- "Поздравляю с днем ангела! Желаю тебе успешного продвижения по жизненному пути, благополучию и процветанию. Пусть твои поступки будут смелыми и благородными, а сердце переполняет радость и счастье!"
- "Мужчина - это опора и сила, защита и уверенность в завтрашнем дне. Мне очень с тобой повезло в этой жизни. Будь всегда таким отважным, стойким, целеустремленным, умным, красивым, добрым, отзывчивым, одним словом, настоящим мужчиной"
- "В этот день хочу тебе пожелать оставаться собой - смелым, ответственным, красивым и успешным. Будь всегда счастливым. Пусть проблемы обходят тебя стороной, а счастье ходит каждый день рядом".
Стихотворение на именины для мужчины на украинском языке
"Тобі бажаю добрих сподівань,
Достатку, волі, поривань сміливих.
Хай збудуться найкращі із бажань,
Щоби побільше днів було щасливих.
Хай буде лад у домі і в житті,
А діти будуть гордістю і щастям.
Хай не допустять Янголи святі,
Щоб ти скорився злобі чи напастям".
Кстати, недавно мы рассказывали, почему нельзя праздновать день рождения раньше или позже.
Кроме того, на днях появился церковный календарь на лето.
При создании материала были использованы источники: сайты Day Today, "1000привітань", "Поздравок".