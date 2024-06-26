День ангела 27 червня: красиві привітання з іменинами для друзів та родичів

Кого вітати з іменинами - список

Гаврило

Василь

Денис

Давид

Харитон

Віра

Павло.

Привітання з днем ангела прозою

Вітаю з Днем ангела! Бажаю доброї удачі, чудових ідей і успіхів у всіх справах. Нехай твоє серце наповнюється щирою любов'ю і великими надіями. Бажаю тобі багато яскравих моментів щастя!

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З Днем Ангела! Бажаємо тобі світлого життя, наповненого коханням і розумінням. Нехай мир огортає твоє серце, а віра в майбутнє сяє як яскрава зірка на небосхилі. Нехай кожен день приносить нові досягнення і радість від здійснення мрій.

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай ангел завжди супроводжує вас, оберігає від усього злого і надихає на добрі справи.

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З Днем Ангела! Твій небесний опікун дарує тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю, щоб ти завжди був гідним цього набору ангельських якостей і пишався ім'ям, що тобі подарували батьки.

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Вітаємо з Днем Ангела! Бажаємо, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч з тобою - у радісних і сумних моментах, у любові та розлуці, кожної хвилини та кожної секунди. Нехай, якщо ти впадеш, він допоможе піднятися, а якщо заплачеш, то втішить тебе.

Красиві вірші на іменини

З Днем ангела тебе вітаю,

Здоров'я і радості в житті бажаю,

Ще я удачі хочу побажати,

І не було часу щоб сумувати.

І щоб новий день приносив натхнення,

Позбавляв тебе смутку, щоб було везіння.

Хочу я здоров'я тобі побажати,

Сумнівів та смутку в житті не знати.

***

Хай Ангел простелить троянди багряні

На довгій життєвій стежині.

Хай тануть у серці щастя й кохання

І радістю повниться кожная днина!