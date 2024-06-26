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День ангела 27 июня: красивые поздравления с именинами для друзей и родственников

Кого поздравить с днем ангела в четверг (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

На именины вы можете пожелать человеку не только счастья, но еще и исполнения мечтаний, больших успехов и много прочего. Главное - делать это от всей души.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 27 июня и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Гаврила
  • Василий
  • Денис
  • Давид
  • Харитон
  • Вера
  • Павел.

Поздравление с днем ангела прозой

Поздравляю с Днем ангела! Желаю хорошей удачи, отличных идей и успехов во всех делах. Пусть твое сердце наполняется искренней любовью и большими надеждами. Желаю тебе много ярких моментов счастья!

***

С Днем Ангела! Желаем тебе светлой жизни, наполненной любовью и пониманием. Пусть мир окутывает твое сердце, а вера в будущее сияет как яркая звезда на небосводе. Пусть каждый день приносит новые достижения и радость от исполнения мечтаний.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть ангел всегда сопровождает вас, оберегает от всего злого и вдохновляет на добрые дела.

***

С Днем Ангела! Твой небесный опекун дарит тебе множество качеств: доброта, уважение к другим, искренность и честность. Желаю, чтобы ты всегда был достоин этого набора ангельских качеств и гордился именем, подаренным тебе родителями.

***

Поздравляем с Днем Ангела! Желаем, чтобы твой небесный хранитель всегда был рядом с тобой - в радостных и грустных моментах, в любви и разлуке, каждую минуту и каждую секунду. Пусть, если ты упадешь, он поможет подняться, а если заплачешь, то утешит тебя. 

Красивые стихи на именины

З Днем ангела тебе вітаю,

Здоров'я і радості в житті бажаю,

Ще я удачі хочу побажати,

І не було часу щоб сумувати.

І щоб новий день приносив натхнення,

Позбавляв тебе смутку, щоб було везіння.

Хочу я здоров'я тобі побажати,

Сумнівів та смутку в житті не знати.

***

Хай Ангел простелить троянди багряні

На довгій життєвій стежині.

Хай тануть у серці щастя й кохання

І радістю повниться кожная днина!

Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.

Читайте также, когда отмечается праздник Петра и Павла по новому церковному календарю.

При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, "Гумореска".

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