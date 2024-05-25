День ангела 26 травня: як красиво вітати з іменинами, аби всі були в захваті
День ангела - важливе свято для кожної людини. Але не всі знають, коли саме їхні іменини. Саме тому ви можете приємно здивувати близьку людину, якщо підготуєтеся заздалегідь та дізнаєтеся, коли саме її вітати.
У кого іменини 26 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Хто святкує день ангела
26 травня привітайте зі святом людей з такими іменами:
- Юрій
- Денис
- Макар
- Ірина
- Олександр.
Як красиво привітати з іменинами - душевний вірш
"Життєвий шлях - тернисте поле
Сьогодні легко, завтра - ні.
Та не здавайтесь ви ніколи -
І залишайтесь "на коні"!
Нехай же усмішка Фортуни
Вас супроводжує усюди,
А на життєвих перехрестях
Стрічають тільки добрі люди!
З іменинами!".
Круті привітання з днем ангела в СМС
- "Бажаю миру, щастя, чудового настрою. Бажаю залишатися неперевершеною людиною. Бажаю довгого цікавого життя. Бажаю сміливості у своїх прагненнях. Бажаю успіху у всіх справах. Бажаю щирого кохання, душевного спокою, міцних сил, гармонії"
- "Вітаю з днем ангела! Сьогодні я хочу побажати тобі, щоб усе твоє життя було наповнене тільки найкращими моментами. Нехай удача завжди буде під рукою, достойні люди будуть поруч, а Янгол-охоронець завжди тебе захищає"
- "Вітаю зі святом чудову, прекрасну людину! Нехай всі побажання, які пролунають сьогодні, обов’язково здійсняться. Гарного настрою та приємних сюрпризів в цей день та завжди! Хай доля посміхається в усіх справах та починаннях. З іменинами".
До слова, нещодавно з’явився церковний календар на літо.
Окрім цього, раніше ми розповідали, чому не можна святкувати день народження раніше чи пізніше.
Під час створення матеріалу було використано джерела: сайти Day Today, "Твій світ", "Поздравок".