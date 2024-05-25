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День ангела 26 травня: як красиво вітати з іменинами, аби всі були в захваті

Субота 25 травня 2024 21:59
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День ангела 26 травня: як красиво вітати з іменинами, аби всі були в захваті Кого вітати з іменинами 26 травня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела - важливе свято для кожної людини. Але не всі знають, коли саме їхні іменини. Саме тому ви можете приємно здивувати близьку людину, якщо підготуєтеся заздалегідь та дізнаєтеся, коли саме її вітати.

У кого іменини 26 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Хто святкує день ангела

26 травня привітайте зі святом людей з такими іменами:

  • Юрій
  • Денис
  • Макар
  • Ірина
  • Олександр.

Як красиво привітати з іменинами - душевний вірш

"Життєвий шлях - тернисте поле
Сьогодні легко, завтра - ні.
Та не здавайтесь ви ніколи -
І залишайтесь "на коні"!

Нехай же усмішка Фортуни
Вас супроводжує усюди,
А на життєвих перехрестях
Стрічають тільки добрі люди!

З іменинами!".

Круті привітання з днем ангела в СМС

  • "Бажаю миру, щастя, чудового настрою. Бажаю залишатися неперевершеною людиною. Бажаю довгого цікавого життя. Бажаю сміливості у своїх прагненнях. Бажаю успіху у всіх справах. Бажаю щирого кохання, душевного спокою, міцних сил, гармонії"
  • "Вітаю з днем ангела! Сьогодні я хочу побажати тобі, щоб усе твоє життя було наповнене тільки найкращими моментами. Нехай удача завжди буде під рукою, достойні люди будуть поруч, а Янгол-охоронець завжди тебе захищає"
  • "Вітаю зі святом чудову, прекрасну людину! Нехай всі побажання, які пролунають сьогодні, обов’язково здійсняться. Гарного настрою та приємних сюрпризів в цей день та завжди! Хай доля посміхається в усіх справах та починаннях. З іменинами".

До слова, нещодавно з’явився церковний календар на літо.

Окрім цього, раніше ми розповідали, чому не можна святкувати день народження раніше чи пізніше.

Під час створення матеріалу було використано джерела: сайти Day Today, "Твій світ", "Поздравок".

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