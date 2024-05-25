День ангела 26 мая: как красиво поздравлять с именинами, чтобы все были в восторге
День ангела - важный праздник для каждого человека. Но не все знают, когда именно их именины. Именно поэтому вы можете приятно удивить близкого человека, если подготовитесь заранее и узнаете, когда его приветствовать.
У кого именины 26 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Кто празднует день ангела
26 мая поздравьте с праздником людей со следующими именами:
- Юрий
- Денис
- Макар
- Ирина
- Александр.
Как красиво поздравить с именинами - душевное стихотворение на украинском языке
"Життєвий шлях - тернисте поле
Сьогодні легко, завтра - ні.
Та не здавайтесь ви ніколи -
І залишайтесь "на коні"!
Нехай же усмішка Фортуни
Вас супроводжує усюди,
А на життєвих перехрестях
Стрічають тільки добрі люди!
З іменинами!".
Крутое поздравление с днем ангела в СМС
- "Желаю мира, счастья, прекрасного настроения. Желаю оставаться непревзойденным человеком. Желаю долгой интересной жизни. Желаю смелости в своих стремлениях. Желаю удачи во всех делах. Желаю искренней любви, душевного покоя, крепких сил, гармонии"
- "Поздравляю с днем ангела! Сегодня я хочу пожелать тебе, чтобы вся твоя жизнь была наполнена только лучшими моментами. Пусть удача всегда будет под рукой, достойные люди будут рядом, а Ангел-хранитель всегда тебя защищает"
- "Поздравляю с праздником прекрасного, прекрасного человека! Пусть все пожелания, которые прозвучат сегодня, обязательно сбудутся. Хорошего настроения и приятных сюрпризов в этот день и всегда! Пусть судьба улыбается во всех делах и начинаниях. С именинами".
К слову, недавно появился церковный календарь на лето.
Кроме того, раньше мы рассказывали, почему нельзя праздновать день рождения раньше или позже.
При создании материала были использованы источники: сайты Day Today, "Твій світ", "Поздравок".