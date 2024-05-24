День ангела 25 травня: як правильно вітати з іменинами та що бажати

До слова, раніше ми вже розповідали, чому не можна святкувати день народження раніше чи пізніше.

Окрім цього, нещодавно з’явився церковний календар на літо

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Апостроф", "Поздравок".