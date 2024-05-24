День ангела 25 мая: как правильно поздравлять с именинами и что желать

В день ангела вы можете пожелать человеку, празднующему это событие, много счастья, любви, радости. Впрочем, это не все теплые слова, которые вы можете подобрать для именинника.
У кого именины 25 мая, а также как поздравлять с этим праздником, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
"Я про свято пам’ятаю,
І з днем ангела вітаю!
Життя твоє хай буде кльовим,
Як веселка кольоровим.
А щасливих днів в рочок,
Наче в небі зірочок.
Грошенят в твої кишені,
Ночі щоб були шалені.
Днів веселих, вдалих, добрих,
Хай безхмарним буде обрій.
З року в рік ти молодій,
Всім, чим хочеш, володій".
Кроме того, недавно появился церковный календарь на лето.
К слову, раньше мы уже рассказывали, почему нельзя праздновать день рождения раньше или позже.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Апостроф", "Поздравок".