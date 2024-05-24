День ангела 25 травня: як правильно вітати з іменинами та що бажати

На день ангела ви можете побажати людині, яка святкує цю подію, багато щастя, кохання, радості. Втім, це не усі теплі слова, які ви можете підібрати для іменинника.

У кого іменини 25 травня, а також як вітати з цим святом, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Я про свято пам’ятаю, І з днем ангела вітаю! Життя твоє хай буде кльовим, Як веселка кольоровим. А щасливих днів в рочок, Наче в небі зірочок. Грошенят в твої кишені, Ночі щоб були шалені. Днів веселих, вдалих, добрих, Хай безхмарним буде обрій. З року в рік ти молодій, Всім, чим хочеш, володій".

До слова, раніше ми вже розповідали, чому не можна святкувати день народження раніше чи пізніше.

Окрім цього, нещодавно з’явився церковний календар на літо

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Апостроф", "Поздравок".