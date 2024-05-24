День ангела 25 травня: як правильно вітати з іменинами та що бажати
На день ангела ви можете побажати людині, яка святкує цю подію, багато щастя, кохання, радості. Втім, це не усі теплі слова, які ви можете підібрати для іменинника.
У кого іменини 25 травня, а також як вітати з цим святом, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
У кого день ангела в суботу
- Анастасія
- Діана
- Іван
- Людмила
- Леонід
- Леонтій
- Петро.
Привітання з іменинами в СМС
- "Нехай ангел тебе не покидає, нехай удача від тебе не відходить, нехай доля веде тебе до благородної перемоги. Від щирого серця бажаю здоров’я, любові, благополуччя, миру, радості, міцних сил і першості у всьому. Хай щастить!"
- "В День Ангела хочеться побажати тобі миру і щастя. Бажаю удачі на життєвому шляху. Нехай ясним буде не тільки це свято, але і всі твої дні, нехай радіє твоє серце і дарує близьким любов. Нехай добрий ангел охороняє твій будинок від усього лихого"
- "У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія та любов!".
Душевний вірш на день ангела
"Я про свято пам’ятаю,
І з днем ангела вітаю!
Життя твоє хай буде кльовим,
Як веселка кольоровим.
А щасливих днів в рочок,
Наче в небі зірочок.
Грошенят в твої кишені,
Ночі щоб були шалені.
Днів веселих, вдалих, добрих,
Хай безхмарним буде обрій.
З року в рік ти молодій,
Всім, чим хочеш, володій".
До слова, раніше ми вже розповідали, чому не можна святкувати день народження раніше чи пізніше.
Окрім цього, нещодавно з’явився церковний календар на літо
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Апостроф", "Поздравок".