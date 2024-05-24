День ангела 25 мая: как правильно поздравлять с именинами и что желать
В день ангела вы можете пожелать человеку, празднующему это событие, много счастья, любви, радости. Впрочем, это не все теплые слова, которые вы можете подобрать для именинника.
У кого именины 25 мая, а также как поздравлять с этим праздником, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
У кого день ангела в субботу
- Анастасия
- Диана
- Иван
- Людмила
- Леонид
- Леонтий
- Петр.
Поздравления с именинами в СМС
- "Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть судьба ведет тебя к благородной победе. От всего сердца желаю здоровья, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем. Удачи!"
- "В День Ангела хочется пожелать тебе мира и счастья. Желаю удачи на жизненном пути. Пусть ясным будет не только этот праздник, но и все твои дни, да радуется твое сердце и дарит близким любовь. Пусть добрый ангел охраняет твой дом от всего плохого"
- "В этот праздник желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!"
Душевный стих на день ангела на украинском языке
"Я про свято пам’ятаю,
І з днем ангела вітаю!
Життя твоє хай буде кльовим,
Як веселка кольоровим.
А щасливих днів в рочок,
Наче в небі зірочок.
Грошенят в твої кишені,
Ночі щоб були шалені.
Днів веселих, вдалих, добрих,
Хай безхмарним буде обрій.
З року в рік ти молодій,
Всім, чим хочеш, володій".
Кроме того, недавно появился церковный календарь на лето.
К слову, раньше мы уже рассказывали, почему нельзя праздновать день рождения раньше или позже.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Апостроф", "Поздравок".