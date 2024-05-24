День ангела 25 мая: как правильно поздравлять с именинами и что желать

В день ангела вы можете пожелать человеку, празднующему это событие, много счастья, любви, радости. Впрочем, это не все теплые слова, которые вы можете подобрать для именинника.

У кого именины 25 мая, а также как поздравлять с этим праздником, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

У кого день ангела в субботу Анастасия

Диана

Иван

Людмила

Леонид

Леонтий

Петр. Поздравления с именинами в СМС "Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть судьба ведет тебя к благородной победе. От всего сердца желаю здоровья, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем. Удачи!"

"В День Ангела хочется пожелать тебе мира и счастья. Желаю удачи на жизненном пути. Пусть ясным будет не только этот праздник, но и все твои дни, да радуется твое сердце и дарит близким любовь. Пусть добрый ангел охраняет твой дом от всего плохого"

"В этот праздник желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!" Душевный стих на день ангела на украинском языке "Я про свято пам’ятаю,

І з днем ангела вітаю!

Життя твоє хай буде кльовим,

Як веселка кольоровим.



А щасливих днів в рочок,

Наче в небі зірочок.

Грошенят в твої кишені,

Ночі щоб були шалені.



Днів веселих, вдалих, добрих,

Хай безхмарним буде обрій.

З року в рік ти молодій,

Всім, чим хочеш, володій".