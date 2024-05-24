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День ангела 25 мая: как правильно поздравлять с именинами и что желать

Пятница 24 мая 2024 22:01
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День ангела 25 мая: как правильно поздравлять с именинами и что желать Кто празднует именины 25 мая (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В день ангела вы можете пожелать человеку, празднующему это событие, много счастья, любви, радости. Впрочем, это не все теплые слова, которые вы можете подобрать для именинника.

У кого именины 25 мая, а также как поздравлять с этим праздником, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

У кого день ангела в субботу

  • Анастасия
  • Диана
  • Иван
  • Людмила
  • Леонид
  • Леонтий
  • Петр.

Поздравления с именинами в СМС

  • "Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть судьба ведет тебя к благородной победе. От всего сердца желаю здоровья, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем. Удачи!"
  • "В День Ангела хочется пожелать тебе мира и счастья. Желаю удачи на жизненном пути. Пусть ясным будет не только этот праздник, но и все твои дни, да радуется твое сердце и дарит близким любовь. Пусть добрый ангел охраняет твой дом от всего плохого"
  • "В этот праздник желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!"

Душевный стих на день ангела на украинском языке

"Я про свято пам’ятаю,
І з днем ангела вітаю!
Життя твоє хай буде кльовим,
Як веселка кольоровим.

А щасливих днів в рочок,
Наче в небі зірочок.
Грошенят в твої кишені,
Ночі щоб були шалені.

Днів веселих, вдалих, добрих,
Хай безхмарним буде обрій.
З року в рік ти молодій,
Всім, чим хочеш, володій".

Кроме того, недавно появился церковный календарь на лето.

К слову, раньше мы уже рассказывали, почему нельзя праздновать день рождения раньше или позже.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Апостроф", "Поздравок".

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