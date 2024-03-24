День ангела 25 березня: кого вітати з іменинами на Благовіщення

25 березня, у день Благовіщення Пресвятої Богородиці, не забудьте привітати з іменинами тих, чиє свято випало на цю дату. Побажання можуть бути як у віршах, так і своїми словами.
У кого іменини 25 березня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Закарпаттячко", MaximumFM.
На цю дату випали іменини людей з такими іменами: Арон, Симеон, Симон, Феофан, Семен, Марія, Григорій.
"Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує".
Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, коли буде Великдень у 2024 році.
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