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День ангела 25 марта: кого поздравить с именинами на Благовещение

У кого день ангела 25 марта (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

25 марта, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, не забудьте поздравить с именинами тех, чей праздник выпал на эту дату. Пожелания могут быть как в стихах, так и своими словами.

У кого именины 25 марта, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Закарпаттячко", MaximumFM.

Кто празднует день ангела 25 марта

На эту дату выпали именины людей со следующими именами: Арон, Симеон, Симон, Феофан, Семен, Мария, Григорий.

Лучшие поздравления с именинами в SMS

  • "В день ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех"
  • "С днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: доброта, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков в жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе родители"
  • "Поздравляю тебя с днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого".

Поздравление с днем ангела до слез - душевный стих на украинском языке

"Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує".

Напомним, недавно мы уже рассказывали, когда будет Пасха в 2024 году.

Кроме того, ранее стало известно, как помолиться на Благовещение.

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