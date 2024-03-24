День ангела 25 березня: кого вітати з іменинами на Благовіщення

25 березня, у день Благовіщення Пресвятої Богородиці, не забудьте привітати з іменинами тих, чиє свято випало на цю дату. Побажання можуть бути як у віршах, так і своїми словами.

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Закарпаттячко", MaximumFM.

У кого іменини 25 березня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Вітаючи тебе сьогодні, Сказати хочу знов і знов, Нехай завжди живуть з тобою Надія, Віра та Любов. Хай добрий ангел із небес Боронить і не розчарує, І дивних тисячі чудес В житті твоїм тобі дарує".

На цю дату випали іменини людей з такими іменами: Арон, Симеон, Симон, Феофан, Семен, Марія, Григорій.

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, коли буде Великдень у 2024 році.

Окрім цього, раніше стало відомо, як помолитися на Благовіщення.