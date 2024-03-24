ua en ru
Нд, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

День ангела 25 березня: кого вітати з іменинами на Благовіщення

Неділя 24 березня 2024 22:01
UA EN RU
День ангела 25 березня: кого вітати з іменинами на Благовіщення У кого день ангела 25 березня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

25 березня, у день Благовіщення Пресвятої Богородиці, не забудьте привітати з іменинами тих, чиє свято випало на цю дату. Побажання можуть бути як у віршах, так і своїми словами.

У кого іменини 25 березня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Закарпаттячко", MaximumFM.

Хто святкує день ангела 25 березня

На цю дату випали іменини людей з такими іменами: Арон, Симеон, Симон, Феофан, Семен, Марія, Григорій.

Найкращі привітання з іменинами в SMS

  • "У день ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх"
  • "З днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків у житті і пишатися тим ім’ям, що подарували тобі батьки"
  • "Вітаю тебе з днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого".

Привітання з днем ангела до сліз - душевний вірш

"Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує".

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, коли буде Великдень у 2024 році.

Окрім цього, раніше стало відомо, як помолитися на Благовіщення.

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангела Свята Свята України
NEWS
Зеленський: РФ цього тижня використала для ударів по Україні понад тисячу ракет, дронів і бомб
Зеленський: РФ цього тижня використала для ударів по Україні понад тисячу ракет, дронів і бомб