День ангела 25 березня: кого вітати з іменинами на Благовіщення
25 березня, у день Благовіщення Пресвятої Богородиці, не забудьте привітати з іменинами тих, чиє свято випало на цю дату. Побажання можуть бути як у віршах, так і своїми словами.
У кого іменини 25 березня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Закарпаттячко", MaximumFM.
Хто святкує день ангела 25 березня
На цю дату випали іменини людей з такими іменами: Арон, Симеон, Симон, Феофан, Семен, Марія, Григорій.
Найкращі привітання з іменинами в SMS
- "У день ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх"
- "З днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків у житті і пишатися тим ім’ям, що подарували тобі батьки"
- "Вітаю тебе з днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого".
Привітання з днем ангела до сліз - душевний вірш
"Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує".
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