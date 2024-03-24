День ангела 25 марта: кого поздравить с именинами на Благовещение

25 марта, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, не забудьте поздравить с именинами тех, чей праздник выпал на эту дату. Пожелания могут быть как в стихах, так и своими словами.

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Закарпаттячко", MaximumFM.

У кого именины 25 марта, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Вітаючи тебе сьогодні, Сказати хочу знов і знов, Нехай завжди живуть з тобою Надія, Віра та Любов. Хай добрий ангел із небес Боронить і не розчарує, І дивних тисячі чудес В житті твоїм тобі дарує".

На эту дату выпали именины людей со следующими именами: Арон, Симеон, Симон, Феофан, Семен, Мария, Григорий.

Напомним, недавно мы уже рассказывали, когда будет Пасха в 2024 году.

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