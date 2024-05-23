День ангела 24 травня: круті привітання, які розчулять усіх до сліз

До слова, раніше стало відомо, коли буде день Києва.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, які цифри на купюрах приносять багатство та захистять від злиднів.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "ОГО.ua", "Слова.net".