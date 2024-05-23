День ангела 24 травня: круті привітання, які розчулять усіх до сліз

День ангела - щемливе та дуже особливе свято, на яке варто бажати не тільки грошей та кохання. Підготуйте привітання для іменинників заздалегідь.
Кого вітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!"
***
"Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле"
***
"Мій Ангелику маленький,
Бережи своє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив ти нікого.
Щоб не стало в серці темно -
Покажи, як бути чемним!".
До слова, раніше стало відомо, коли буде день Києва.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "ОГО.ua", "Слова.net".