День ангела 24 мая: крутые поздравления, которые тронут всех до слез

День ангела - трогательный и очень особенный праздник, на который стоит желать не только денег и любви. Подготовьте поздравления для именинников заранее.
Кого поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!"
***
"Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле"
***
"Мій Ангелику маленький,
Бережи своє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив ти нікого.
Щоб не стало в серці темно -
Покажи, як бути чемним!".
К слову, ранее стало известно, когда будет день Киева.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "ОГО.ua", "Слова.net".