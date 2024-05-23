RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

День ангела 24 мая: крутые поздравления, которые тронут всех до слез

Кого поздравить с именинами в пятницу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

День ангела - трогательный и очень особенный праздник, на который стоит желать не только денег и любви. Подготовьте поздравления для именинников заранее.

Кого поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кто празднует день ангела 24 мая

  • Оксана и Ксения
  • Василий и Григорий
  • Иван и Никита
  • Семен и Степан
  • Федор и Дарья.

Красивые стихи на именины на украинском языке

"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!"

***

"Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле"

***

"Мій Ангелику маленький,
Бережи своє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив ти нікого.
Щоб не стало в серці темно -
Покажи, як бути чемним!".

Поздравления с днем ангела своими словами

  • "Твое имя сегодня звучит особенно торжественно и красиво, и на то есть прекрасная причина - твой День Ангела. Прими мои самые теплые поздравления и самые искренние пожелания: пусть ты и твой Ангел будете нераздельны, все мечты достижимы, а желания выполнимы!"
  • "С Днем Ангела. От всего сердца желаю вам счастья и благодати, неугасимой светлой надежды и неисчерпаемой доброты души. Пусть Господь всегда слышит ваши молитвы, пусть небеса дарят силы на славные дела!"
  • "Говорят, ангел-хранитель нас направляет на верный путь, когда мы верим в Бога. Вера в добро помогает видеть истину на жизненном перекрестке, а лично ангел оставляет знаки и подсказки для взвешенных решений. Я тебе желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда шел впереди тебя и защищал от жизненных проблем. С днем ангела!".

К слову, ранее стало известно, когда будет день Киева.

Кроме того, недавно мы рассказывали, какие цифры на купюрах приносят богатство и защитят от нищеты.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "ОГО.ua", "Слова.net".

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангелаПраздники