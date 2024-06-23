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День ангела 24 червня: ніжні та душевні привітання для іменинників

Кого привітати з днем ангела у понеділок (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Іменини бувають у кожної людини, але не всі знають, коли саме їх святкувати. Якщо ви хочете приємно вразити друга або близьку людину, підготуйте привітання до дня ангела.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 24 червня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

  • Іван
  • Богдан
  • Олександр
  • Костянтин
  • Лука
  • Андрій
  • Ян
  • Фаїна
  • Марія.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Бажаю щастя, міцного здоров'я та багато любові! Нехай ангели завжди ведуть тебе до світлого майбутнього, даруючи мудрість і спокій.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей особливий день стане початком нових можливостей для тебе. Нехай твій ангел-охоронець завжди надихає на великі справи та відкриває нові горизонти перед тобою. Пам'ятай, що кожен новий день - це шанс для втілення мрій. 

***

З Днем Ангела! Нехай ангел завжди направляє тебе на вірний шлях життя. Будь мудрим і щасливим!

***

Бажаю, щоб у твоєму житті завжди світило сонце і не було жодного похмурого дня! Нехай ангел завжди оберігає тебе та підтримує у всіх починаннях, освітлює шлях і захищає своїм крилом. З Днем ангела!

***

Щиро вітаю тебе з прекрасним святом - Днем ангела. У цей особливий день хочу побажати лише одного: нехай твій Ангел-охоронець завжди допомагає тобі підійматися, коли твої руки опускаються.

Красиві вірші на іменини

Хай Ангел Хранитель руку подасть

І в день народження диво подарує.

Хай засяє радість в очах,

Хай віра в твоїй душі панує.

Хай поруч він буде і не відходить,

Хай щастя, любов тобі принесе

І вірних друзів тобі нехай знаходить,

А горе і біди навік забере.

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

Раніше ми повідомляли, коли святкуватимемо Івана Купала 2024, а також розповідали про головні забобони і традиції цього дня.

Окрім цього, раніше ми вже писали про те, коли свято Петра і Павла за новим церковним календарем.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, сайти "Гумореска", "Ого".

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