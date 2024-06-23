День ангела 24 июня: нежные и душевные поздравления для именинников

Именины бывают у каждого человека, но не все знают, когда их праздновать. Если вы хотите приятно поразить друга или близкого человека, подготовьте поздравление ко дню ангела.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 24 июня и как правильно поздравлять с днем ангела.
С Днем Ангела! Желаю счастья, крепкого здоровья и много любви! Пусть ангелы всегда ведут тебя к светлому будущему, даря мудрость и покой.
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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот особенный день станет началом новых возможностей для тебя. Пусть твой ангел-хранитель всегда вдохновляет на великие дела и открывает новые горизонты перед тобой. Помни, что каждый новый день - это шанс для воплощения мечтаний.
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С Днем Ангела! Пусть ангел всегда направляет тебя на верный путь жизни. Будь мудрым и счастливым!
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Желаю, чтобы в твоей жизни всегда светило солнце и не было ни одного пасмурного дня! Пусть ангел всегда оберегает тебя и поддерживает во всех начинаниях, освещает путь и защищает своим крылом. С Днем ангела!
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Искренне поздравляю тебя с прекрасным праздником - Днем ангела. В этот особый день хочу пожелать только одного: пусть твой Ангел-хранитель всегда помогает тебе подниматься, когда твои руки опускаются.
Хай Ангел Хранитель руку подасть
І в день народження диво подарує.
Хай засяє радість в очах,
Хай віра в твоїй душі панує.
Хай поруч він буде і не відходить,
Хай щастя, любов тобі принесе
І вірних друзів тобі нехай знаходить,
А горе і біди навік забере.
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Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, сайты "Гумореска", "Ого".