День ангела 24 червня: ніжні та душевні привітання для іменинників

Іменини бувають у кожної людини, але не всі знають, коли саме їх святкувати. Якщо ви хочете приємно вразити друга або близьку людину, підготуйте привітання до дня ангела.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 24 червня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

Іван

Богдан

Олександр

Костянтин

Лука

Андрій

Ян

Фаїна

Марія.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Бажаю щастя, міцного здоров'я та багато любові! Нехай ангели завжди ведуть тебе до світлого майбутнього, даруючи мудрість і спокій.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей особливий день стане початком нових можливостей для тебе. Нехай твій ангел-охоронець завжди надихає на великі справи та відкриває нові горизонти перед тобою. Пам'ятай, що кожен новий день - це шанс для втілення мрій.

***

З Днем Ангела! Нехай ангел завжди направляє тебе на вірний шлях життя. Будь мудрим і щасливим!

***

Бажаю, щоб у твоєму житті завжди світило сонце і не було жодного похмурого дня! Нехай ангел завжди оберігає тебе та підтримує у всіх починаннях, освітлює шлях і захищає своїм крилом. З Днем ангела!

***

Щиро вітаю тебе з прекрасним святом - Днем ангела. У цей особливий день хочу побажати лише одного: нехай твій Ангел-охоронець завжди допомагає тобі підійматися, коли твої руки опускаються.

Красиві вірші на іменини

Хай Ангел Хранитель руку подасть

І в день народження диво подарує.

Хай засяє радість в очах,

Хай віра в твоїй душі панує.

Хай поруч він буде і не відходить,

Хай щастя, любов тобі принесе

І вірних друзів тобі нехай знаходить,

А горе і біди навік забере.

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.