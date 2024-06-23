День ангела 24 червня: ніжні та душевні привітання для іменинників
Іменини бувають у кожної людини, але не всі знають, коли саме їх святкувати. Якщо ви хочете приємно вразити друга або близьку людину, підготуйте привітання до дня ангела.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 24 червня та як правильно вітати з днем ангела.
Кого вітати з іменинами - список
- Іван
- Богдан
- Олександр
- Костянтин
- Лука
- Андрій
- Ян
- Фаїна
- Марія.
Привітання з днем ангела прозою
З Днем Ангела! Бажаю щастя, міцного здоров'я та багато любові! Нехай ангели завжди ведуть тебе до світлого майбутнього, даруючи мудрість і спокій.
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей особливий день стане початком нових можливостей для тебе. Нехай твій ангел-охоронець завжди надихає на великі справи та відкриває нові горизонти перед тобою. Пам'ятай, що кожен новий день - це шанс для втілення мрій.
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З Днем Ангела! Нехай ангел завжди направляє тебе на вірний шлях життя. Будь мудрим і щасливим!
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Бажаю, щоб у твоєму житті завжди світило сонце і не було жодного похмурого дня! Нехай ангел завжди оберігає тебе та підтримує у всіх починаннях, освітлює шлях і захищає своїм крилом. З Днем ангела!
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Щиро вітаю тебе з прекрасним святом - Днем ангела. У цей особливий день хочу побажати лише одного: нехай твій Ангел-охоронець завжди допомагає тобі підійматися, коли твої руки опускаються.
Красиві вірші на іменини
Хай Ангел Хранитель руку подасть
І в день народження диво подарує.
Хай засяє радість в очах,
Хай віра в твоїй душі панує.
Хай поруч він буде і не відходить,
Хай щастя, любов тобі принесе
І вірних друзів тобі нехай знаходить,
А горе і біди навік забере.
***
Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
Раніше ми повідомляли, коли святкуватимемо Івана Купала 2024, а також розповідали про головні забобони і традиції цього дня.
Окрім цього, раніше ми вже писали про те, коли свято Петра і Павла за новим церковним календарем.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, сайти "Гумореска", "Ого".