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День ангела 24 июня: нежные и душевные поздравления для именинников

Воскресенье 23 июня 2024 22:01
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День ангела 24 июня: нежные и душевные поздравления для именинников Кого поздравить с днем ангела в понедельник (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Именины бывают у каждого человека, но не все знают, когда их праздновать. Если вы хотите приятно поразить друга или близкого человека, подготовьте поздравление ко дню ангела.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 24 июня и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Иван
  • Богдан
  • Александр
  • Константин
  • Лука
  • Андрей
  • Иоанн
  • Фаина
  • Мария.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Желаю счастья, крепкого здоровья и много любви! Пусть ангелы всегда ведут тебя к светлому будущему, даря мудрость и покой.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот особенный день станет началом новых возможностей для тебя. Пусть твой ангел-хранитель всегда вдохновляет на великие дела и открывает новые горизонты перед тобой. Помни, что каждый новый день - это шанс для воплощения мечтаний.

***

С Днем Ангела! Пусть ангел всегда направляет тебя на верный путь жизни. Будь мудрым и счастливым!

***

Желаю, чтобы в твоей жизни всегда светило солнце и не было ни одного пасмурного дня! Пусть ангел всегда оберегает тебя и поддерживает во всех начинаниях, освещает путь и защищает своим крылом. С Днем ангела!

***

Искренне поздравляю тебя с прекрасным праздником - Днем ангела. В этот особый день хочу пожелать только одного: пусть твой Ангел-хранитель всегда помогает тебе подниматься, когда твои руки опускаются.

Красивые стихи на именины

Хай Ангел Хранитель руку подасть

І в день народження диво подарує.

Хай засяє радість в очах,

Хай віра в твоїй душі панує.

Хай поруч він буде і не відходить,

Хай щастя, любов тобі принесе

І вірних друзів тобі нехай знаходить,

А горе і біди навік забере.

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

Ранее мы сообщали, когда будем праздновать Ивана Купала 2024 года, а также рассказывали о главных предрассудках и традициях этого дня.

Кроме этого, мы уже писали о том, когда праздник Петра и Павла по новому церковному календарю.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, сайты "Гумореска", "Ого".

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