День ангела 23 лютого: кого вітати з іменинами та як назвати дитину

У кого іменини 23 лютого

У цей день варто привітати з днем ангела людей з такими іменами: Харлампій, Галина, Прохор, Симон, Валентин, Аркадій.

Також ви можете привітати з іменинами, яких звуть так: Дем'ян, Іван, Клим, Кузьма, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Ян, Матрона.

Як назвати дівчинку 23 лютого

Придивіться до таких імен: Ганна, Валентина, Алевтина.

Як назвати хлопчика 23 лютого

Окрім тих імен, що ви вже побачили вище, розгляньте ще й такі: Василь, Герман, Прохор, Павло, Марк.

Привітання з днем ангела

"Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого"

"Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Хочу побажати безсумнівної удачі й великого везіння у твоїх справах, непохитності характеру і морального духу, сміливих ідей і творчих задумів, успішної реалізації планів і вічного блага життя"

"Сьогодні у тебе День Ангела. Приймай мої поздоровлення. Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато сил і енергії, море фінансів і океан фінансового благополуччя. Нехай твоє життя буде казковим. Нехай у тебе завжди буде багато вражень".

Оригінальне привітання з днем ангела у віршах

"Твоє ім’я - найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія".