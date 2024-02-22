День ангела 23 февраля: кого поздравить с именинами и как назвать ребенка

У кого именины 23 февраля

В этот день следует поздравить с днем ангела людей со следующими именами: Харлампий, Галина, Прохор, Симон, Валентин, Аркадий.

Также вы можете поздравить с именинами, которых зовут так: Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Ян, Матрона.

Как назвать девочку 23 февраля

Присмотритесь к таким именам: Анна, Валентина, Алевтина.

Как назвать мальчика 23 февраля

Кроме тех имен, которые вы уже увидели выше, рассмотрите еще и такие: Василий, Герман, Прохор, Павел, Марк.

Поздравления с днем ангела

"Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого"

"Искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Хочу пожелать несомненной удачи и большого везения в твоих делах, непреклонности характера и нравственного духа, смелых идей и творческих замыслов, успешной реализации планов и вечного блага жизни"

"Сегодня у тебя День Ангела. Принимай мои поздравления. Я желаю тебе крепкого здоровья, много сил и энергии, море финансов и океан финансового благополучия. Пусть твоя жизнь будет сказочной. Пусть у тебя всегда будет много впечатлений".

Оригинальное поздравление с днем ангела в стихах на украинском языке

"Твоє ім’я - найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія".