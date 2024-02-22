День ангела 23 февраля: кого поздравить с именинами и как назвать ребенка

Каждый день кто-то празднует день ангела. Не забывайте поздравлять с именинами тех, кого цените, уважаете и хотите порадовать искренними пожеланиями.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 23 февраля, как поздравить с именинами, а также как назвать ребенка.
При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты Firtka, OblRada hm.
В этот день следует поздравить с днем ангела людей со следующими именами: Харлампий, Галина, Прохор, Симон, Валентин, Аркадий.
Также вы можете поздравить с именинами, которых зовут так: Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Ян, Матрона.
Присмотритесь к таким именам: Анна, Валентина, Алевтина.
Кроме тех имен, которые вы уже увидели выше, рассмотрите еще и такие: Василий, Герман, Прохор, Павел, Марк.
"Твоє ім’я - найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія".
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