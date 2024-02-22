День ангела 23 лютого: кого вітати з іменинами та як назвати дитину
Щодня хтось святкує день ангела. Не забувайте вітати з іменинами тих, кого цінуєте, поважаєте та просто хочете потішити щирими побажаннями.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 23 лютого, як привітати з іменинами, а також як назвати дитину.
Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти Firtka, OblRada hm.
У кого іменини 23 лютого
У цей день варто привітати з днем ангела людей з такими іменами: Харлампій, Галина, Прохор, Симон, Валентин, Аркадій.
Також ви можете привітати з іменинами, яких звуть так: Дем'ян, Іван, Клим, Кузьма, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Ян, Матрона.
Як назвати дівчинку 23 лютого
Придивіться до таких імен: Ганна, Валентина, Алевтина.
Як назвати хлопчика 23 лютого
Окрім тих імен, що ви вже побачили вище, розгляньте ще й такі: Василь, Герман, Прохор, Павло, Марк.
Привітання з днем ангела
- "Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого"
- "Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Хочу побажати безсумнівної удачі й великого везіння у твоїх справах, непохитності характеру і морального духу, сміливих ідей і творчих задумів, успішної реалізації планів і вічного блага життя"
- "Сьогодні у тебе День Ангела. Приймай мої поздоровлення. Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато сил і енергії, море фінансів і океан фінансового благополуччя. Нехай твоє життя буде казковим. Нехай у тебе завжди буде багато вражень".
Оригінальне привітання з днем ангела у віршах
"Твоє ім’я - найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія".
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