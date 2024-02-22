День ангела 23 лютого: кого вітати з іменинами та як назвати дитину

Щодня хтось святкує день ангела. Не забувайте вітати з іменинами тих, кого цінуєте, поважаєте та просто хочете потішити щирими побажаннями.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 23 лютого, як привітати з іменинами, а також як назвати дитину. Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти Firtka, OblRada hm.