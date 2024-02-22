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День ангела 23 февраля: кого поздравить с именинами и как назвать ребенка

Четверг 22 февраля 2024 22:01
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День ангела 23 февраля: кого поздравить с именинами и как назвать ребенка Как назвать родившегося 23 февраля ребенка (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Каждый день кто-то празднует день ангела. Не забывайте поздравлять с именинами тех, кого цените, уважаете и хотите порадовать искренними пожеланиями.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 23 февраля, как поздравить с именинами, а также как назвать ребенка.

При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты Firtka, OblRada hm.

У кого именины 23 февраля

В этот день следует поздравить с днем ангела людей со следующими именами: Харлампий, Галина, Прохор, Симон, Валентин, Аркадий.

Также вы можете поздравить с именинами, которых зовут так: Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Ян, Матрона.

Как назвать девочку 23 февраля

Присмотритесь к таким именам: Анна, Валентина, Алевтина.

Как назвать мальчика 23 февраля

Кроме тех имен, которые вы уже увидели выше, рассмотрите еще и такие: Василий, Герман, Прохор, Павел, Марк.

Поздравления с днем ангела

  • "Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого"
  • "Искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Хочу пожелать несомненной удачи и большого везения в твоих делах, непреклонности характера и нравственного духа, смелых идей и творческих замыслов, успешной реализации планов и вечного блага жизни"
  • "Сегодня у тебя День Ангела. Принимай мои поздравления. Я желаю тебе крепкого здоровья, много сил и энергии, море финансов и океан финансового благополучия. Пусть твоя жизнь будет сказочной. Пусть у тебя всегда будет много впечатлений".

Оригинальное поздравление с днем ангела в стихах на украинском языке

"Твоє ім’я - найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія".

Ранее уже стало известно, у кого день ангела в феврале 2024 года по новому и старому календарю.

Кроме того, недавно мы рассказывали, стоит ли отменять праздник 8 марта.

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