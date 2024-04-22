День ангела 23 квітня: прикольні привітання для іменинників

Іменинники 23 квітня

Цього дня на щирі побажання чекатимуть:

Анатолій

Афанасій

Валерій

Георгій

Єгор

Іван

Олександра

Софія

Ян.

Прикольний вірш на день ангела

"Сонце із неба радісно сяє,

Квіти для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, раптом темніє,

Зірочка світла в небі ясніє…

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір і ранок, денний серпанок,

Сутінки змінює знову світанок…

Що би не сталось, я побажаю,

Хай твій Ангелик тебе зберігає!".

Щирі привітання з іменинами в SMS