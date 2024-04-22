День ангела 23 квітня: прикольні привітання для іменинників

Вітання з іменинами можуть бути різними: кумедними, душевними, щемливими або серйозними. Але усі вони точно мають бути щирими.
Кого вітати з днем ангела 23, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Твій світ", "Апостроф".
Цього дня на щирі побажання чекатимуть:
"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє…
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".
Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, як привітати зі святом Песах.
Окрім цього, раніше стало відомо, як приготувати мереживні паски-крафіни.