День ангела 23 апреля: прикольные поздравления для именинников

Поздравления с именинами могут быть разными: забавными, душевными, трогательными или серьезными. Но все они должны быть искренними.
Кого поздравить с днем ангела 23, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Твій світ", "Апостроф".
В этот день искренних пожеланий будут ждать:
"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє…
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".
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