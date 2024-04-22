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День ангела 23 апреля: прикольные поздравления для именинников

Кого поздравить с именинами 23 апреля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Поздравления с именинами могут быть разными: забавными, душевными, трогательными или серьезными. Но все они должны быть искренними.

Кого поздравить с днем ангела 23, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Твій світ", "Апостроф".

Именинники 23 апреля

В этот день искренних пожеланий будут ждать:

  • Анатолий
  • Афанасий
  • Валерий
  • Георгий
  • Егор
  • Иван
  • Александра
  • София
  • Ян.

Прикольный стих на день ангела на украинском языке

"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє…
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".

Искренние поздравления с именинами в SMS

  • "Поздравляю тебя с днем Ангела! Желаю, чтобы улыбка никогда не покидала тебя и твой ангелочек всегда был рядом"
  • "В этот день твой ангелок празднует свой день рождения. Поэтому я желаю, чтобы он всегда был рядом с тобой и хорошо исполнял свои обязанности!"
  • "Искренне поздравляю! Желаю, чтобы твоя жизнь была потрясающе увлекательной и искристо яркой! Счастье тебе, настоящей любви, прекрасных друзей, поддержки родных. Пусть у тебя всегда будет хорошее настроение, отличное самочувствие и полное удовлетворение в душе!".

Напомним, недавно мы уже рассказывали, как поздравить с праздником Песах.

Кроме этого, ранее стало известно, как приготовить кружевные паски-краффины.

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