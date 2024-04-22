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День ангела 23 квітня: прикольні привітання для іменинників

Понеділок 22 квітня 2024 22:03
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День ангела 23 квітня: прикольні привітання для іменинників Кого привітати з іменинами 23 квітня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вітання з іменинами можуть бути різними: кумедними, душевними, щемливими або серйозними. Але усі вони точно мають бути щирими.

Кого вітати з днем ангела 23, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Твій світ", "Апостроф".

Іменинники 23 квітня

Цього дня на щирі побажання чекатимуть:

  • Анатолій
  • Афанасій
  • Валерій
  • Георгій
  • Єгор
  • Іван
  • Олександра
  • Софія
  • Ян.

Прикольний вірш на день ангела

"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє…
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".

Щирі привітання з іменинами в SMS

  • "Вітаю тебе з днем Ангела! Бажаю, аби посмішка ніколи не покидала тебе і твоє янголятко завжди було поруч"
  • "У цей день твій ангелик святкує свій день народження. Тому я бажаю, щоб він завжди був поруч з тобою і добре виконував свої обов’язки!"
  • "Щиро вітаю! Бажаю, щоб твоє життя було приголомшливо захопливим та іскристо яскравим! Щастя тобі, справжнього кохання, прекрасних друзів, підтримки рідних. Нехай у тебе завжди буде гарний настрій, відмінне самопочуття і повна задоволеність в душі!".

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, як привітати зі святом Песах.

Окрім цього, раніше стало відомо, як приготувати мереживні паски-крафіни.

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