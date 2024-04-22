День ангела 23 квітня: прикольні привітання для іменинників
Вітання з іменинами можуть бути різними: кумедними, душевними, щемливими або серйозними. Але усі вони точно мають бути щирими.
Кого вітати з днем ангела 23, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Твій світ", "Апостроф".
Іменинники 23 квітня
Цього дня на щирі побажання чекатимуть:
- Анатолій
- Афанасій
- Валерій
- Георгій
- Єгор
- Іван
- Олександра
- Софія
- Ян.
Прикольний вірш на день ангела
"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє…
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".
Щирі привітання з іменинами в SMS
- "Вітаю тебе з днем Ангела! Бажаю, аби посмішка ніколи не покидала тебе і твоє янголятко завжди було поруч"
- "У цей день твій ангелик святкує свій день народження. Тому я бажаю, щоб він завжди був поруч з тобою і добре виконував свої обов’язки!"
- "Щиро вітаю! Бажаю, щоб твоє життя було приголомшливо захопливим та іскристо яскравим! Щастя тобі, справжнього кохання, прекрасних друзів, підтримки рідних. Нехай у тебе завжди буде гарний настрій, відмінне самопочуття і повна задоволеність в душі!".
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