День ангела 23 апреля: прикольные поздравления для именинников

Кого поздравить с именинами 23 апреля (иллюстрация: freepik.com)

Поздравления с именинами могут быть разными: забавными, душевными, трогательными или серьезными. Но все они должны быть искренними.

Кого поздравить с днем ангела 23, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Твій світ", "Апостроф".