День ангела 23 апреля: прикольные поздравления для именинников
Поздравления с именинами могут быть разными: забавными, душевными, трогательными или серьезными. Но все они должны быть искренними.
Кого поздравить с днем ангела 23, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Твій світ", "Апостроф".
Именинники 23 апреля
В этот день искренних пожеланий будут ждать:
- Анатолий
- Афанасий
- Валерий
- Георгий
- Егор
- Иван
- Александра
- София
- Ян.
Прикольный стих на день ангела на украинском языке
"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє…
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".
Искренние поздравления с именинами в SMS
- "Поздравляю тебя с днем Ангела! Желаю, чтобы улыбка никогда не покидала тебя и твой ангелочек всегда был рядом"
- "В этот день твой ангелок празднует свой день рождения. Поэтому я желаю, чтобы он всегда был рядом с тобой и хорошо исполнял свои обязанности!"
- "Искренне поздравляю! Желаю, чтобы твоя жизнь была потрясающе увлекательной и искристо яркой! Счастье тебе, настоящей любви, прекрасных друзей, поддержки родных. Пусть у тебя всегда будет хорошее настроение, отличное самочувствие и полное удовлетворение в душе!".
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