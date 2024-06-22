День ангела 23 червня: як правильно вітати з іменинами у віршах або прозі

На іменини можна не просто побажати щастя, а використати небанальні вітання у віршах або прозі. Це обов'язково порадує близьких та рідних вам людей.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 23 червня та як правильно вітати з днем ангела.
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
***
Чого побажати людині,
У якої щасливе життя,
Яка святкує вже нині
День свого Ангела?
У тебе здоров'я хороше,
До серця любов прийшла,
В кишенях завжди є гроші,
Сум-біда від тебе пішла.
Тож бажаю тобі я сьогодні:
Збережи цей душевний стан,
Нехай будуть у тебе ще сотні
Приємних див, днів та свят.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Побажайко", "Гумореска".