День ангела 23 июня: как правильно поздравлять с именинами в стихах или прозе

На именины можно не просто пожелать счастья, а использовать небанальные поздравления в стихах или прозе. Это обязательно обрадует близких и родных вам людей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 23 июня и как правильно поздравлять с днем ангела.
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
***
Чого побажати людині,
У якої щасливе життя,
Яка святкує вже нині
День свого Ангела?
У тебе здоров'я хороше,
До серця любов прийшла,
В кишенях завжди є гроші,
Сум-біда від тебе пішла.
Тож бажаю тобі я сьогодні:
Збережи цей душевний стан,
Нехай будуть у тебе ще сотні
Приємних див, днів та свят.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Побажайко", "Гумореска".