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День ангела 23 июня: как правильно поздравлять с именинами в стихах или прозе

Кого поздравить с днем ангела в воскресенье (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

На именины можно не просто пожелать счастья, а использовать небанальные поздравления в стихах или прозе. Это обязательно обрадует близких и родных вам людей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 23 июня и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Захар
  • Денис
  • Дмитрий
  • Ираклий
  • Игнат
  • Никита
  • Макар
  • Николай
  • Петр
  • Павел
  • Илона
  • Елена.

Поздравление с днем ангела прозой

  • Поздравляю с днем ангела! Пусть каждый момент в этот день приносит тебе максимум радости и смеха, а каждый следующий год будет полон новых достижений и фантастических событий!
  • С именинами! Пусть твои мечты сбудутся быстрее, чем ты можешь их придумать, а каждый следующий день будет полон магии и чудес.
  • Поздравляю с именинами! Пусть этот день будет полон радости, открытий и невероятных событий, которые запомнятся надолго!
  • С Днем ангела! В этот особый день хочу пожелать тебе, чтобы твой ангел всегда был рядом, защищая тебя от всех невзгод и наполняя сердце радостью и любовью.
  • Поздравляю! Пусть каждый день твоей жизни будет как сказка, щедрый на чудеса и радость. Желаю, чтобы ангелы всегда руководили твоими шагами и освещали путь к счастью.

Красивые стихи на именины

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

Чого побажати людині,

У якої щасливе життя,

Яка святкує вже нині

День свого Ангела?

У тебе здоров'я хороше,

До серця любов прийшла,

В кишенях завжди є гроші,

Сум-біда від тебе пішла.

Тож бажаю тобі я сьогодні:

Збережи цей душевний стан,

Нехай будуть у тебе ще сотні

Приємних див, днів та свят.

Ранее мы уже рассказывали о Троицкой родительской субботе 2024 года и что нужно сделать в этот день.

Кроме того, узнайте чем отличаются Троица, Пятидесятница и Зеленые праздники и традиции празднования.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Побажайко", "Гумореска".

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