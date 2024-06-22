День ангела 23 червня: як правильно вітати з іменинами у віршах або прозі

На іменини можна не просто побажати щастя, а використати небанальні вітання у віршах або прозі. Це обов'язково порадує близьких та рідних вам людей.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 23 червня та як правильно вітати з днем ангела.

Нехай будуть у тебе ще сотні

Тож бажаю тобі я сьогодні:

Сум-біда від тебе пішла.

В кишенях завжди є гроші,

У тебе здоров'я хороше,

День свого Ангела?

Яка святкує вже нині

У якої щасливе життя,

І благодать Господня з Вами буде.

Нехай несе Вам радість кожна мить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Щоб радість завжди була на порозі,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Побажайко", "Гумореска".