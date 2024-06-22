День ангела 23 червня: як правильно вітати з іменинами у віршах або прозі
На іменини можна не просто побажати щастя, а використати небанальні вітання у віршах або прозі. Це обов'язково порадує близьких та рідних вам людей.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 23 червня та як правильно вітати з днем ангела.
Кого вітати з іменинами - список
- Захар
- Денис
- Дмитро
- Іраклій
- Гнат
- Микита
- Макар
- Микола
- Петро
- Павло
- Ілона
- Олена.
Привітання з днем ангела прозою
- Вітаю з днем ангела! Нехай кожен момент цього дня приносить тобі максимум радості та сміху, а кожен наступний рік буде повним нових досягнень і фантастичних подій!
- З іменинами! Нехай твої мрії збудуться швидше, ніж ти можеш їх вигадати, а кожен наступний день буде сповнений магії та чудес.
- Вітаю з іменинами! Нехай цей день буде сповнений радості, відкриттів і неймовірних подій, які запам'ятаються надовго!
- З Днем ангела! В цей особливий день хочу побажати тобі, щоб твій ангел завжди був поруч, захищаючи тебе від усіх негараздів і наповнюючи серце радістю і любов'ю.
- Вітаю! Нехай кожен день твого життя буде як казка, щедрий на дива і радість. Бажаю, щоб ангели завжди керували твоїми кроками та освітлювали шлях до щастя.
Красиві вірші на іменини
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
***
Чого побажати людині,
У якої щасливе життя,
Яка святкує вже нині
День свого Ангела?
У тебе здоров'я хороше,
До серця любов прийшла,
В кишенях завжди є гроші,
Сум-біда від тебе пішла.
Тож бажаю тобі я сьогодні:
Збережи цей душевний стан,
Нехай будуть у тебе ще сотні
Приємних див, днів та свят.
Раніше ми вже розповідали про Троїцьку батьківську суботу 2024 та що треба зробити в цей день.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Побажайко", "Гумореска".